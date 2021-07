L'Etat va verser à La Poste au moins 500 ME par an pour le service universel

L'Etat va verser à La Poste au moins 500 ME par an pour le service universel









Le gouvernement a annoncé le versement à La Poste d'une dotation budgétaire annuelle, "qui sera modulée en fonction des résultats de qualité de service entre 500 et 520 millions d'euros"...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Etat au chevet de La Poste... Alors que les Français envoient beaucoup moins de lettres, l'entreprise publique, confrontée à un déficit record avec l'effondrement du courrier dans un contexte d'épidémie de Covid-19, recevra une aide d'au moins 500 millions d'euros par an afin de compenser le déficit du service universel postal.

Lors d'une réunion du comité de suivi de haut niveau du contrat d'entreprise entre l'Etat et La Poste, "le Premier ministre a d'abord réaffirmé l'attachement de l'Etat aux missions de service public et aux actions d'intérêt général accomplies par La Poste" et "annoncé le soutien du gouvernement aux évolutions du service universel postal préconisées par Jean Launay", indique-t-on dans un communiqué...

En mai dernier, l'ancien député du Lot avait remis un rapport au ministre de l'Economie Bruno Le Maire, dans lequel il proposait de taxer les opérateurs de télécommunications et de piocher directement dans le budget de l'Etat pour combler le déficit du service universel de l'entreprise.

"En fonction des résultats de qualité de service"

"Afin d'accompagner la mutation du service universel postal, de garantir sa pérennité et son caractère abordable, le Premier ministre a également annoncé le versement à La Poste d'une dotation budgétaire annuelle, qui sera modulée en fonction des résultats de qualité de service entre 500 et 520 millions d'euros", poursuit le gouvernement.

La première dotation sera inscrite dans le projet de loi de finances pour 2022. "Son versement, qui interviendra en 2022 sous réserve que l'aide soit déclarée compatible par la Commission européenne, compensera les surcoûts supportés par La Poste au titre de l'année 2021", a-t-il détaillé.

Déficit de 1,3 milliard en 2020

Le gouvernement précise également que La Poste va préparer d'ici à 2023 une nouvelle gamme "centrée sur une offre à J+3", au lieu de J+2, qui permettra "de mieux répondre aux besoins des clients et de maintenir un haut niveau de qualité et de maîtriser l'impact carbone de cette activité".

Imposé par la loi, le service universel postal, qui doit permettre d'assurer la levée, le tri, le transport et la distribution du courrier, est déficitaire depuis 2018 en raison de l'effondrement des volumes du courrier transporté par La Poste. L'an dernier, le trou s'est creusé à 1,32 milliard d'euros. La crise liée à l'épidémie de Covid-19 a a également accéléré ce déclin...