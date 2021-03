L'État de New York légalise le cannabis récréatif

L'État de New York légalise le cannabis récréatif









C'est le quinzième Etat du pays à autoriser l'utilisation récréative de la marijuana.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Il devrait devenir le le quinzième Etat américain à autoriser l'utilisation récréative de la marijuana... Les législateurs de l'Etat de New York ont adopté mardi un projet de loi visant à légaliser la consommation de cannabis pour les adultes.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré qu'il était impatient d'officialiser le projet de loi. "New York a une longue histoire comme capitale progressiste de la nation, et cette législation importante perpétue à nouveau cet héritage", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le Sénat de l'État a adopté le projet de loi avec 40 voix favorables contre 23, tandis que l'Assemblée a voté à 100 voix "pour" contre 49 "contre".

Fin des petites infractions

La décision a été saluée par NORML, une organisation pro-cannabis, qui a déclaré que des dizaines de milliers de new-yorkais étaient arrêtés chaque année pour de petites infractions liées à la marijuana, soulignant que la plupart étaient jeunes, pauvres et de couleur.

"La légalisation de la marijuana est un acte impératif de justice aussi bien raciale que criminelle, et le vote d'aujourd'hui est une étape cruciale vers un système plus juste," a déclaré dans un communiqué Letitia James, la procureur général de l'État de New York.

Des recettes fiscales importantes

Le site internet officiel de l'État de New York a calculé que la légalisation de la consommation de cannabis pour les adultes pourrait générer 350 millions de dollars (298 millions d'euros) de recettes fiscales annuelles et créer jusqu'à 60.000 nouveaux emplois dans l'État.