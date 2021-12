L'espagnol Telefonica trouve un accord pour supprimer 2.700 postes

Le plan de départs volontaires sera ouvert à tout salarié né en 1967 au plus tard et ayant au moins 15 ans d'ancienneté.

(Boursier.com) — L 'opérateur télécoms espagnol Telefonica a trouvé un accord avec les organisations syndicales pour supprimer environ 15% de ses effectifs en Espagne via un plan de départs volontaires. Le groupe, qui fait face à une vive concurrence sur le marché espagnol des télécoms et à une importante dette, a estimé à 1,5 milliard d'euros le coût de ce plan de départs volontaires qui affectera quelque 2.700 postes début 2022.

230 millions d'économies annuelles

Telefonica a précisé que ce plan lui permettra de générer plus de 230 millions d'euros d'économies annuelles à compter de 2023. "L'impact sur la génération de cash-flow sera positif en 2022, tout comme l'enregistrement dans les comptes des économies, puisque les salariés partiront au cours du premier trimestre 2022", fait savoir le troisième opérateur télécoms en Europe dans un communiqué au gendarme boursier.

18.500 employés en Espagne

Le plan de départs volontaires sera ouvert à tout salarié né en 1967 au plus tard et ayant au moins 15 ans d'ancienneté. Telefonica emploie 18.500 personnes en Espagne et près de 114.000 à travers le monde.