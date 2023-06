L'EPITA s'associe à Qualcomm pour offrir à ses étudiants une formation et une certification 5G de niveau mondial

Ppour offrir à ses étudiants de sa Majeure Quantum une formation et une certification 5G de premier plan au niveau mondial

(Boursier.com) — L 'école d'ingénieurs française de référence en Computer Science EPITA s'associe à Qualcomm pour offrir à ses étudiants de sa Majeure Quantum une formation et une certification 5G de premier plan au niveau mondial

L'EPITA (École d'ingénieurs en Computer Science) et Qualcomm Technologies, Inc. annoncent leur collaboration en vue d'offrir des cours de formation à la 5G aux étudiants de la Majeure Quantum, grâce au programme Qualcomm Wireless Academy (QWA)

Accélérer la transformation numérique

Le programme QWA a été conçu pour développer les capacités et l'expertise des étudiants en 5G, et d'améliorer ainsi leurs perspectives de carrière dans l'écosystème technologique. À mesure que la 5G s'étend à de multiples secteurs verticaux et industriels, de plus en plus de talents sont nécessaires et l'EPITA est engagée dans cette révolution.

L'informatique quantique nécessite une formation spécifique pour développer des compétences que la grande majorité des ingénieurs sur le marché du travail ne possèdent pas aujourd'hui, notamment en matière de télécommunications. Qualcomm Technologies s'engage à soutenir la nouvelle génération d'innovateurs et de technologues et offre des opportunités pour accélérer la transformation numérique en France et en Europe.

Niveau de sécurité élevé

La protection des citoyens français et européens dans un monde intelligemment connecté nécessite un niveau de sécurité élevé, en particulier à grande échelle, pour résister aux attaques actuelles et futures. La France est l'un des principaux acteurs industriels mondiaux dans le domaine de la sécurité et des technologies quantiques innovantes et continuera à promouvoir les opportunités pour renforcer ce leadership.

La sécurité et la robustesse des technologies de communication quantiques est un sujet central, pour défendre les gouvernements, les entreprises et les consommateurs contre les actions malveillantes ou criminelles qui affectent tous les domaines de la vie économique et sociale.

Pour Enrico Salvatori, Vice-président et Président de Qualcomm Europe/MEA, Qualcomm Europe Inc :"Les collaborations fructueuses qui débouchent sur des innovations de pointe reposent sur les relations humaines individuelles qui suscitent de nouvelles idées. Le talent est la ressource la plus précieuse pour l'économie de la connaissance d'aujourd'hui et Qualcomm Technologies est fière de collaborer avec l'EPITA pour toucher et inspirer les étudiants sur la 5G, la LTE, le WI-FI, le V2X et d'autres sujets essentiels à l'économie numérique en France, en Europe et dans le monde entier."

Vikram Malhotra, Senior Director, Program Management, Qualcomm Technologies Inc a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à l'EPITA pour proposer notre formation et notre certification 5G aux meilleurs jeunes ingénieurs français. L'un des principaux objectifs de la Qualcomm Wireless Academy est de préparer des ingénieurs comme ceux-ci à mener la France vers la 5G."