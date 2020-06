L'épidémie de Covid-19 est "contrôlée" en France, annonce le Conseil scientifique

Selon le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy, "le virus continue à circuler, en particulier dans certaines régions", mais il circule "à une petite vitesse"...

Alors que l'épidémie de coronavirus a causé 44 nouveaux décès en 24 heures dans les hôpitaux en France, où le nombre de patients en réanimation continue de baisser, selon les derniers chiffres de la Direction générale de la santé, le président du Conseil scientifique s'est voulu rassurant ce vendredi. D'après le professeur Jean-François Delfraissy, l'épidémie est actuellement "contrôlée" sur le territoire.

"Le virus continue à circuler, en particulier dans certaines régions... Mais il circule à une petite vitesse. Là où on avait à peu près plusieurs dizaines de milliers de cas, autour de 80.000 nouveaux cas par jour début mars avant le confinement, on estime qu'on est maintenant autour de 1.000 cas à peu près", a-t-il expliqué au micro de 'France Inter'.

Cela "montre bien qu'il y a une réduction importante... Et puis surtout, on a tous les outils pour dépister ces nouveaux cas. On a les tests, on a tout un système ensuite d'isolement et de contact des contacts, qui permet d'éviter évidemment l'extension", a ajouté le spécialiste d'immunologie.

"Conserver quand même un certain nombre de mesures"

Le Conseil scientifique, chargé de guider les pouvoirs publics dans la gestion de la crise, a envisagé quatre scénarii pour la suite. "Nous pensons que c'est le scénario numéro un, c'est-à-dire un contrôle de l'épidémie, qui est le plus probable. C'est lié à la fois aux conséquences du confinement, c'est lié au fait que ce virus est peut-être sensible à une certaine forme de température", a-t-il indiqué.

Le président du Conseil scientifique a tenu à préciser que "le premier point" sera de "demander à tout le monde et à tous nos concitoyens, dans ce scénario optimiste où l'épidémie est contrôlée, de conserver quand même un certain nombre de mesures".

Pas de reconfinement

En revanche, le reconfinement ne fait pas partie de ces quatre scénarii. Dans le 'Parisien' ce vendredi, Jean-François Delfraissy a en effet écarté cette possibilité, même en cas de deuxième vague. "Quoiqu'il arrive, on ne pourra pas refaire un confinement généralisé en France", a-t-il assuré, avant de préciser : "La première fois, il était indispensable, on n'avait pas le choix, mais le prix à payer est trop lourd".

"N'oubliez pas qu'en dehors du Covid, il y a eu tous les autres malades qui ont eu des retards de diagnostic durant cette période. Une fois qu'on a dit cela, qu'est-ce qu'on fait si la situation empire ? Il faut donc un grand plan de prévention", a-t-il estimé.