L'enquête sur les subventions aux véhicules électriques en Chine pas du goût de Pékin

"Il s'agit d'un acte protectionniste pur et simple", estime le ministère chinois du Commerce à propos de l'initiative de la Commission européenne.

(Boursier.com) — L 'enquête de la Commission européenne sur les véhicules électriques chinois qui auraient bénéficié de subventions publiques aura un impact négatif sur les relations économiques et commerciales entre Bruxelles et Pékin, a prévenu jeudi le ministère chinois du Commerce.

"Il s'agit d'un acte protectionniste pur et simple qui perturbera et faussera gravement la concurrence dans l'industrie automobile mondiale et la chaîne d'approvisionnement, y compris dans l'UE, et qui aura un impact négatif sur les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'UE".

Concurrence agressive

La Commission européenne a annoncé mercredi son intention de se pencher sur ce dossier, alors que la concurrence agressive des véhicules chinois à bas coût inquiète les grands constructeurs européens.

Les Chinois dopent leurs exportations

"Les marchés mondiaux sont désormais inondés de voitures électriques moins chères. Et leur prix est maintenu artificiellement bas grâce à d'énormes subventions publiques", a déclaré Ursula von der Leyen dans son discours annuel devant le Parlement européen. "Je peux donc annoncer aujourd'hui que la Commission lance une enquête anti-subventions sur les véhicules électriques en provenance de Chine. L'Europe est ouverte à la concurrence. Elle n'est pas favorable à un nivellement par le bas", a ajouté la présidente de l'exécutif européen

Confrontés à une concurrence accrue sur le marché domestique et au ralentissement de l'économie, les constructeurs chinois se tournent de plus en plus vers l'export, ce qui s'est traduit par une hausse des exportations de 31% en août, après 63% en juillet, selon les données officielles. Leur part de marché en Europe est montée à 8% cette année pour les voitures électriques neuves, contre 4% en 2021, selon la société Inovev. Preuve de cette présence sur le marché de l'électrique, et de sa volonté de faire de l'ombre à des mastodontes comme BMW ou Ford, 40% des entreprises présentes au salon automobile de Munich début septembre étaient venues de Chine !

En avril, le fondateur du constructeur chinois Nio avait estimé que les coûts de fabrication des véhicules électriques chinois étaient inférieurs d'environ 20% à ceux de leurs rivaux, comme l'américain Tesla.