L'emploi salarié quasi stable au 2ème trimestre

Avec une hausse symbolique de 0,1%, selon les données de l'Insee...

(Boursier.com) — L 'emploi salarié est resté quasi stable en France au deuxième trimestre 2023 : +0,1% (soit +21.000 emplois), après +0,4% (+101.800 emplois) au trimestre précédent, selon les chiffres de l'Insee publiés jeudi. Il avait nettement augmenté en 2021 et 2022 et excède ainsi son niveau d'avant la crise sanitaire (fin 2019) de 5,0% (soit +1,3 million d'emplois). Il se situe 1,0% (soit +279.900 emplois) au-dessus de son niveau d'un an auparavant.

Ralentissement dans le privé

L'emploi salarié privé a nettement ralenti sur la période, avec une hausse symbolique de 0,1% (soit +12.200 emplois) après +0,4% au trimestre précédent (soit +94.100 emplois). Il excède ainsi son niveau d'un an auparavant de 1,3% (soit +261.400 emplois) et celui d'avant la crise sanitaire (fin 2019) de 6,1% (soit +1,2 million d'emplois).

Au deuxième trimestre 2023, l'emploi salarié ralentit : +0,1 %, après +0,4 %https://t.co/mNO1LHaNf5 >— Insee (@InseeFr), via Twitter

Stabilité dans le public

De son côté, l'emploi salarié dans la fonction publique est de nouveau quasi stable : +0,1% (soit +8.700 emplois), après +0,1% (soit + 7.700 emplois) au trimestre précédent. Il dépasse de 1,2% son niveau d'avant la crise sanitaire (soit +73.200 emplois).