L'emploi salarié est resté stable en France fin 2023

(Boursier.com) — L 'emploi salarié est stable au quatrième trimestre en France (0,0 %, soit +11.900 emplois) après une hausse de 0,2% (soit +60.800 emplois) au trimestre précédent, selon les données publiées jeudi par l'Insee. Il dépasse de 0,6% son niveau d'un an auparavant (soit +150.000 emplois) et de 5% son niveau d'avant la crise sanitaire (fin 2019), soit près de 1,3 million d'emplois supplémentaires, dont un tiers en contrats d'alternance...

L'emploi salarié privé est resté quasi stable : -0,1% (soit -12.600 emplois) après +0,2% (soit +51.500 emplois) au troisième trimestre 2023. Il se situe ainsi 0,4% au-dessus de son niveau de fin 2022 (soit +91.200 emplois) et 5,9% au-dessus de celui de fin 2019 (soit +1,2 million d'emplois).

L'emploi salarié dans la fonction publique a augmenté de nouveau : +0,4% (soit +24.500 emplois) après +0,2 % (soit +9.300 emplois). Il dépasse de 1,0% son niveau d'un an auparavant (soit +58.700 emplois) et de 1,8 % son niveau "d'avant-crise" (soit +104 400 emplois).

L'emploi intérimaire

L'emploi intérimaire a baissé de 1,7% (soit -13.000 emplois) après déjà trois trimestres de recul depuis le début de l'année. Il recule ainsi de 6,6% entre fin 2022 et fin 2023 (soit -53.700 emplois). Il est aussi inférieur à son niveau d'avant la crise sanitaire (-2,5% soit -19.800 emplois).

Hors intérim, l'emploi salarié augmente dans l'industrie et le tertiaire non marchand et diminue dans le tertiaire marchand, précise l'Insee. Dans l'agriculture, l'emploi salarié croît au quatrième trimestre 2023 (+0,6 %, soit +1.900 emplois) mais se situe un peu au-dessous de son niveau d'un an auparavant (-0,4% soit -1.100 emplois).

Au quatrième trimestre 2023, l'emploi salarié industriel (hors intérim) a continué d'augmenter : +0,3% après +0,4% (soit +9.100 après +12.500 emplois). Il dépasse son niveau d'un an auparavant de 1,1 % (soit +35 500 emplois) et celui d'avant-crise sanitaire de 2,8 %.

Dans la construction, l'emploi salarié (hors intérim) diminue de 0,2% au quatrième trimestre 2023 après -0,1 % (soit -3.500 après -1 400 emplois), ce qui porte la baisse à 0,7 % en cumulé sur un an (soit -11.500 emplois). Il reste toutefois encore largement au-dessus de son niveau de fin 2019 (+7,2%).