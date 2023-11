L'emploi en léger recul au troisième trimestre

Légère baisse de tonus, avec 17.700 destructions nettes d'emplois en France, selon une estimation "flash" de l'Insee...

(Boursier.com) — L 'emploi salarié dans le secteur privé a légèrement reculé de 0,1% en France, hors Mayotte, au cours du troisième trimestre, selon l'estimation "flash" publiée vendredi par l'Insee. En avril-juin, l'emploi salarié, composé principalement du secteur privé, a augmenté de 0,1%, d'après les données définitives publiées par l'Insee.

Cela représente 17.700 destructions nettes d'emplois après +0,1 % au trimestre précédent (soit 12.200 créations nettes d'emplois). "Il s'agit du deuxième trimestre de quasi-stabilité après plusieurs trimestres de nette augmentation en 2021 et 2022. L'emploi salarié privé excède son niveau d'un an auparavant de 0,7% (soit +138.800 emplois) et celui d'avant la crise sanitaire (fin 2019) de 6,0% (soit +1,2 million d'emplois)", écrit l'Insee dans un communiqué.

L'emploi intérimaire baisse

Sur la période, l'emploi intérimaire a baissé pour le troisième trimestre consécutif : -1,9% (soit -15.300 emplois) après -0,5% au deuxième trimestre (soit -4.300 emplois) et -2,5% au premier trimestre (soit -20.400 emplois). L'emploi intérimaire est nettement inférieur à son niveau du troisième trimestre 2022 (-4,7%), mais il n'est que légèrement au-dessous de son niveau d'avant la crise sanitaire (-0,5 %).

Au troisième trimestre 2023, l'emploi salarié agricole a reculé moins fortement qu'au trimestre précédent (-0,2% après -0,8%). Il demeure supérieur à son niveau d'un an auparavant (+3,6%).L'emploi salarié privé industriel (hors intérim) a augmenté au même rythme modéré qu'au deuxième trimestre 2023 : +0,2 % (soit +6.400 emplois après +5.300 emplois au trimestre précédent). Il est supérieur de 0,9 % à son niveau d'un an auparavant (soit +28 300 emplois).

Construction

Dans la construction, l'emploi salarié privé (hors intérim) a diminué de nouveau : -0,3 % (soit -4.800 emplois) après -0,5 % (soit -7.300 emplois). Il se situe au-dessous de son niveau du troisième trimestre 2022 (-0,6% soit -10.300 emplois) mais il reste largement au-dessus de celui de fin 2019 (+7,1%, soit +104.400 emplois).

Dans le tertiaire marchand hors intérim, l'emploi salarié privé est stable, après +0,2% au deuxième trimestre 2023 (soit +900 emplois après +21.600 emplois). Il dépasse nettement son niveau d'un an auparavant (+1,1% soit +137.600 emplois) et très largement celui d'avant-crise (+7,7% soit +898.300 emplois).

L'emploi salarié privé (hors intérim) du tertiaire non marchand diminue légèrement : -0,2 % (soit -4.200 emplois), après une stabilité au deuxième trimestre 2023. Il dépasse son niveau du troisième trimestre 2022 de 0,4% (soit +10.600 emplois) et celui de fin 2019 de 4,3% (soit +111.700 emplois).