L'EDHEC rejoint la Global Research Alliance for Sustainable Finance and Investment

L'EDHEC rejoint la Global Research Alliance for Sustainable Finance and Investment









... et réaffirme ses ambitions en matière de finance responsable

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'EDHEC Business School intègre la Global Research Alliance for Sustainable Finance and Investment (GRASFI), réseau mondial de recherche de pointe en finance et investissement responsable. Ce partenariat est une illustration concrète de l'engagement de l'école dans ce domaine, quelques semaines après la présentation de son nouveau plan stratégique Impact future generations 2025 qui annonçait des ambitions fortes en matière de finance responsable.

L'Alliance GRASFI a été créée en 2017 pour promouvoir une recherche académique multidisciplinaire et à fort impact en finance et investissement responsable. Elle regroupe aujourd'hui 26 universités dont l'expertise est reconnue mondialement dans ce domaine émergent. Cette Alliance a notamment pour mission de développer la collaboration académique entre les chercheurs et d'organiser une conférence annuelle à l'échelle internationale.

Finance responsable : une priorité de recherche et d'enseignement

Grâce au rayonnement mondial de ses travaux de recherche, l'EDHEC est devenue une institution académique de référence dans l'industrie financière. Depuis deux ans, l'EDHEC et l'EDHEC-Risk Institute (ERI), son centre de recherche spécialisé dans la gestion des risques financiers, ont placé la finance durable et le changement climatique au coeur de leurs priorités tant sur le plan de la recherche que de l'enseignement...

Cette orientation stratégique s'est concrétisée l'an dernier par plusieurs initiatives comme la création d'une chaire de recherche spécialisée "Advanced Factor & ESG Investing" sponsorisée par Scientific Beta ou encore l'organisation d'une conférence sur la Finance Climatique, accueillant 140 professionnels et plus de 50 universitaires internationaux à Paris.

Depuis la rentrée dernière, l'école propose par ailleurs un MSc in Global & Sustainable Business ainsi qu'un cours obligatoire sur la finance responsable et plusieurs électifs sur le changement climatique pour tous les étudiants du Master en finance. L'EDHEC travaille actuellement sur la création de cours et de nouvelles opportunités de spécialisations qui lui permettront d'étoffer son offre dès l'an prochain.

Deux nominations

Lionel Martellini, directeur de l'EDHEC-Risk Institute et Gianfranco Gianfrate sont les deux professeurs nommés représentants de l'EDHEC au sein de l'Alliance GRASFI.

Il était logique que l'EDHEC rejoigne ce réseau mondial de recherche en finance utile, associant des universités internationales de renom comme Stanford et Oxford. Ce partenariat s'inscrit en parfaite cohérence avec les axes prioritaires de notre plan stratégique "Impact Future Generations 2025", présenté en mars dernier. L'EDHEC poursuit ainsi son ambition de placer l'excellence académique au service d'une économie responsable", explique Emmanuel Métais, Directeur Général de l'EDHEC Business School.

Le Professor Rob Bauer de l'Université de Maastricht et le Docteur Ben Caldecott de l'Université d'Oxford, co-présidents de l'Alliance, affirment : "Nous sommes ravis d'accueillir l'EDHEC Business School au sein de la Global Research Alliance for Sustainable Finance and Investment. L'EDHEC devient la 26ème institution à nous rejoindre et apportera des perspectives et une expertise particulière à l'Alliance. Nous sommes impatients de travailler avec Lionel Martellini et Gianfranco Gianfrate et leur équipe et ainsi d'accélérer la recherche et l'enseignement dans le domaine de la finance responsable.