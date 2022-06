L'économie mondiale en panne jusqu'en 2024, craint la Banque Mondiale

La Banque mondiale a nettement réduit mardi sa prévision de croissance mondiale, attendue désormais à 2,9% cette année, contre 4,1% en janvier. L'institution met en garde contre le risque accru de stagflation, aggravé par la guerre en Ukraine.

(Boursier.com) — La croissance mondiale sera durablement ralentie par le conflit ukrainien, a estimé mardi la Banque Mondiale, qui a révisé en nette baisse ses prévisions de croissance pour 2022 et les deux années suivantes. Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales, l'institution internationale a averti que les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie s'ajoutent aux dégâts causés par la pandémie de Covid-19, et menacent de nombreux pays de récession et d'autres de stagflation.

La Banque mondiale s'attend désormais à une hausse du PIB mondial de 2,9% cette année, contre 4,1% attendu en janvier, avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, lancée le 24 février. Dans les pays avancés, la croissance devrait fortement décélérer, à 2,6% cette année et à 2,2% en 2023 après 5,1% en 2021. Dans les pays émergents et en développement, la croissance ne devrait pas dépasser 3,4% en 2022 après 6,6% l'an dernier, et une moyenne annuelle de 4,8% sur la période 2011-2019.

"Période prolongée de croissance faible et d'inflation élevée"

"L'économie mondiale devrait connaître sa plus forte décélération suivant une reprise (+5,7% en 2021 en sortant de la crise sanitaire : ndlr) en plus de 80 ans", a souligné la BM . "Il en résulte un risque grandissant de stagflation", a-t-elle prévenu.

Le déclenchement du conflit en Ukraine a amplifié le ralentissement de l'économie mondiale, qui entre désormais dans ce qui pourrait être "une période prolongée de croissance faible et d'inflation élevée", la définition même de la stagflation.

Les économistes de la Banque mondiale s'attendent ainsi à ce que l'économie mondiale continue de croître à un rythme ralenti en 2023 et 2024, la guerre en Ukraine perturbant fortement l'activité, l'investissement et le commerce international. Ceci s'ajoute à une demande qui faiblit et à la levée progressive des mesures d'aide des gouvernements, qui avaient fortement soutenu l'économie pendant la crise sanitaires, au prix d'un alourdissement de leur endettement.

Les exportateurs de matières premières pas épargnés

Même pour les pays exportateurs de matières premières, les retombées de la guerre en Ukraine devraient plus qu'occulter les effets positifs de la hausse des cours mondiaux : les prévisions de croissance 2022 ont été revues en baisse pour près de 70% des économies émergentes et en développement.

Pour tenter de minimiser les effets négatifs de ce ralentissement, le président de la Banque Mondiale, David Malpass, conseille aux autorités politiques et économiques de coordonner l'aide à l'Ukraine, de contrer la hausse des prix des hydrocarbures et des produits alimentaires, mais aussi d'amplifier l'allègement de leurs dettes publiques, de renforcer la lutte contre le Covid-19 et d'accélérer la transition vers une économie "bas carbone".