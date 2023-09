L'économie allemande souffre, la Bundesbank veille au grain...

Malgré un ralentissement de l'inflation, une croissance robuste des salaires et un solide marché du travail, les consommateurs hésitent à dépenser, selon la banque centrale.

(Boursier.com) — L 'économie allemande va probablement reculer ce trimestre et les responsables doivent s'attaquer à une série de problèmes profondément enracinés s'ils veulent stimuler les perspectives à long terme, selon la Bundesbank. Malgré un ralentissement de l'inflation, une croissance robuste des salaires et un solide marché du travail, les consommateurs hésitent à dépenser, selon la banque centrale.

Parallèlement, la faiblesse du secteur manufacturier s'intensifie et des coûts de financement plus élevés pourraient aggraver les tensions sur la demande intérieure et celle à l'étranger.

Même si les entreprises ont plutôt bien digéré les récents vents contraires, et notamment le choc énergétique, 'il y a un grand besoin d'action" pour s'adapter au nouvel environnement, estime la Bundesbank.

Des mesures à prendre

"Les problèmes à résoudre sont complexes et en partie liés les uns aux autres", peut-on lire dans son rapport mensuel. Les responsables politiques à Berlin "prennent des mesures dans le bon sens. Mais celles-ci doivent être mises en oeuvre et se poursuivre."

L'abandon rapide des combustibles fossiles russes, la fragmentation du commerce mondial et le vieillissement de la population ont déclenché un débat sur l'hypothèse que l'Allemagne est à nouveau confrontée à une période de contre-performance économique. Certains vont jusqu'à évoquer l'époque d'après réunification dans les années 1990, lorsque le pays était qualifié de d'"homme malade de l'Europe". Mais le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a rejeté cette idée, avertissant "qu'il ne fallait pas sous-estimer la capacité d'adaptation de l'économie"...