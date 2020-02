L'augmentation des capitaux étrangers confirme le statut de Paris-Ile-de-France comme 1ère place d'investissement en bureaux en Europe

Des fondamentaux solides et une année 2020 encore plus prometteuse...

Crédit photo © Hermitage Immobilier

(Boursier.com) — Selon la dernière étude sur le marché de l'investissement en immobilier publiée ce jour par Cushman & Wakefield, l'année 2019 aura vu le marché français accélérer au 2nd semestre pour atteindre 34,5 milliards d'euros actés, en hausse de 9% en un an...

L'appétit des investisseurs pour le compartiment immobilier est toujours stimulé par une prime de risque très attractive, et un coût du financement très faible ; il en résulte un volume croissant de liquidités disponibles et une très forte activité sur le segment des actifs de plus de 200 millions d'euros (65 transactions de ce gabarit et 43% du volume total investi).

Mention spéciale

Dans ce contexte, toutes les classes d'actifs immobiliers ont vu leur volume augmenter avec une mention spéciale pour le commerce qui atteint les 6 milliards d'euros (+26% en un an) et la logistique qui établit un nouveau record avec plus de 4 milliards d'euros engagés en 2019.

La croissance du volume d'investissement en 2019 a été essentiellement portée par l'afflux des capitaux étrangers (16 milliards d'euros engagés, +19% en un an). Ces investisseurs - des fonds pour l'essentiel - affichent des ambitions sérieuses sur le marché hexagonal en se concentrant sur des deals supérieurs à 200 millions d'euros (2/3 du volume engagé) avec une appétence marquée pour les segments des bureaux et de la logistique où ils affichent une position dominante précise Magali Marton, Directrice Etude & Recherche France.

Tendances-clés

Nils Vinck, Directeur général et Directeur Capital Markets France identifie les tendances-clés du marché de l'investissement en 2020 qui passe par l'anticipation d'un volume d'investissement au moins égal à celui de 2019, donc supérieur à 35 milliards d'euros en 2020. Une nouvelle compression est attendue sur les taux de rendement prime bureaux et logistiques au cours du 1er semestre 2020, établissant ainsi des records historiques mais conservant une prime de risque toujours très attractive.

Parmi les autres tendances, l'établissement souligne la nécessité croissante pour les investisseurs de diversifier leur allocation d'actifs tant la pression des liquidités est forte ; les actifs alternatifs - résidentiel, hôtellerie et immobilier de santé - qui ont cumulé près de 7 milliards d'euros investi, vont continuer de monter en puissance. Enfin, l'augmentation des capitaux étrangers confirme le statut de Paris-Ile-de-France comme 1ère place d'investissement en bureaux en Europe devant Londres... et même dans le monde !