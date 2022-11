L'Arcom se penche sur le cas de Twitter

L'ex-CSA craint que les nombreux départs dans le groupe empêchent une bonne modération en ligne sur le réseau, qui est un des plus utilisés en France.

(Boursier.com) — Des salariés licenciés par milliers, un nouveau patron, Elon Musk, qui multiplie les provocations, des comptes dans le rouge... Rien ne va plus chez Twitter depuis le rachat du réseau social par l'homme le plus riche du monde. Et en France aussi, la situation inquiète l'Arcom (ex-CSA). Selon les informations du 'Figaro', le régulateur français a envoyé vendredi une lettre au siège européen du réseau social.

Il y pointe les coupes drastiques dans les effectifs (environ 2.500 salariés au niveau mondial contre 7.500 il y a trois semaines, au moment de l'arrivée d'Elon Musk), et la chute de 75% du nombre de prestataires. "L'Arcom tient à vous faire part de sa vive inquiétude quant aux conséquences directes de telles décisions sur la capacité de Twitter à maintenir un environnement sûr pour les utilisateurs de son service", écrit le régulateur. "Twitter est l'une des plateformes les plus utilisées en France. De ce fait, elle soulève des questions d'ordre systémique en matière de sincérité du débat démocratique et de protection du public".

Modération

Si la modération de la plateforme inquiète l'Arcom, c'est que le régulateur doit suivre ce qu'il se passe sur Twitter dans le cadre de la loi de 2018 sur la lutte contre la manipulation de l'information en ligne. Il demande donc au groupe de lui montrer d'ici jeudi 24 novembre qu'il est "en mesure de faire face aux obligations que la loi lui impose", selon le courrier consulté par 'le Figaro'.

Twitter devra aussi faire le point sur les "moyens humains et technologiques consacrés au respect de ces obligations", notamment pour "assurer efficacement la modération des contenus et pratiques illicites" tout en "garantissant la liberté d'expression".