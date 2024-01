L'Arabie saoudite plus souple avec la vente d'alcool ?

Un magasin réservé aux diplomates aurait ouvert ses portes à Riyad.

(Boursier.com) — L 'information n'est pas encore officielle, mais selon plusieurs médias américains, l'Arabie saoudite a ouvert un magasin d'alcool dans le quartier des diplomates à Riyad. Il s'agit d'une petite révolution pour le royaume musulman très conservateur, qui a interdit l'alcool en 1952.

Selon les informations de la chaîne CNBC, le lieu n'est accessible qu'aux diplomates non musulmans et l'autorisation doit être validée via une application appelée Diplo. Aucun invité n'est autorisé à entrer avec ces visiteurs, et l'accès est également proscrit aux moins de 21 ans.

Pas de photos et pas de téléphone

Parmi les autres règles : pas photos à l'intérieur, et les téléphones portables doivent être conservés dans des "pochettes mobiles" sécurisées afin de ne pas être utilisés dans le magasin. Les achats sont également soumis à un système de quota mensuel par personne inscrite.

Cette décision constitue une étape importante dans les efforts du royaume, menés par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, pour ouvrir le pays musulman au tourisme et aux affaires, la consommation d'alcool étant interdite par l'Islam. Elle s'inscrit dans un plan plus large connus sous le nom de Vision 2030 visant à construire une économie post-pétrolière.

Selon l'agence de presse Reuters, il est difficile de savoir pour le moment si en dehors des diplomates, d'autres expatriés non musulmans auront accès au magasin. Des millions d'expatriés vivent en Arabie saoudite, mais la plupart d'entre eux sont des travailleurs musulmans originaires d'Asie et d'Égypte.