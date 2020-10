L'application "Tous Anti Covid" dépasse les 4 millions de téléchargements

L'application de traçage, mise à jour jeudi dernier, a été téléchargée 1,5 million de fois en trois jours. La première mouture "StopCovid" avait enregistré 2,6 millions de téléchargements, portant ainsi le total à 4,1 millions...

(Boursier.com) — Après l'échec de "StopCovid", l'application "Tous Anti Covid" va-t-elle vraiment convaincre ? L'outil de traçage des cas contacts au Covid-19, dont la mise à jour a été présentée jeudi dernier par le gouvernement, a été téléchargée plus 4 millions de fois, selon les chiffres clés que "Tous Anti Covid" propose dans une rubrique dédiée de l'application et mis à jour ce lundi. Ce chiffre présente toutefois une subtilité puisqu'il inclut les téléchargements enregistrés par la première mouture de l'application...

Du temps de "StopCovid", l'application qui fonctionne grâce à la technologie Bluetooth comptabilisait plus de 2,6 millions de téléchargements depuis début juin. Ainsi, la nouvelle application aurait été installée près de 1,5 million de fois depuis le 22 octobre, portant ainsi le total à 4,1 millions de téléchargements. Ces chiffres correspondent aux personnes ayant "téléchargé" et "activé" l'application.

Les chiffres clés de "Tous Anti Covid" ne mentionnent pas le nombre de désinstallations de l'application. En se focalisant sur le nombre de téléchargements, il faut toutefois noter que la nouvelle mouture fait mieux que "StopCovid", qui avait eu besoin de 10 jours pour atteindre le nombre de téléchargements réalisés par "Tous Anti Covid" en 3 jours.

Lancement compliqué

Selon les autres informations données par la rubrique "chiffres clés", 1.200 personnes ont été notifiées par l'application suite à une exposition au nouveau coronavirus depuis le 2 juin dernier et plus de 18.0000 utilisateurs se sont déclarés comme des cas de Covid-19 dans l'application avec le QR code fourni avec les résultats du laboratoire.

Censé rattraper l'échec de "StopCovid", l'outil qui permet d'être alerté après avoir croisé une personne contaminée par le nouveau coronavirus n'est pas parti sur les meilleures bases jeudi dernier. Face à l'afflux de connexions, la nouvelle application, disponible sur les magasins d'Apple et de Google, a connu plusieurs bugs, alors que de nombreux utilisateurs affirmaient qu'elle était inaccessible ou que sa mise à jour était impossible. Pour Cédric O, la seconde mouture de l'application a été victime de son succès...

Finalement, les problèmes rencontrés sur la nouvelle version de l'application de traçage du Covid-19 ont été résolus, comme l'avait indiqué vendredi le secrétaire d'Etat au numérique sur 'France 2'. La nouvelle version de l'application garde le même objectif : permettre à chacun "d'être acteur de la lutte contre l'épidémie", avait précisé le ministère de la Santé.

Un fil d'actualité en temps réel

Il doit être considéré comme "un geste barrière supplémentaire que l'on active dans tous les moments où on doit redoubler de vigilance : au restaurant, à la cantine, quand on va dans une salle de sport, quand on participe à un événement professionnel, quand il y a un risque que tout le monde ne respecte pas les autres gestes barrières", a-t-il précisé.

Le ministère avait également détaillé les nouveautés de la nouvelle version de l'application, qui présente principalement des améliorations de forme et de contenu éditorial. En effet, "Tous Anti Covid" propose en temps réel un fil d'actualités sur l'épidémie, des chiffres sur sa propagation et sur l'utilisation de l'application pour créer un effet d'entraînement et de motivation...