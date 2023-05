L'appétit pour les obligations sociales augmente !

Les obligations sociales sont devenues un marché de 464 milliards d'euros à fin 2022

(Boursier.com) — Goldman Sachs Asset Management a publié les résultats de son enquête sur les obligations sociales, Investing in Inclusive Growth [1].

L'enquête rassemble les avis de plus de 700 professionnels de l'investissement au travers de 11 marchés européens clés. Parmi les personnes interrogées figurent des PDGs, des responsables de l'investissement ESG et des gérants de secteurs tels que l'assurance, les fonds de pension, les banques, les fondations caritatives et les family offices.

Points clés :

Près de deux tiers des investisseurs interrogés (65%) ont exprimé un intérêt prononcé pour l'investissent dans des obligations sociales, 29% d'entre eux ayant déjà investi et 36% envisagent de le faire.

L'impact social potentiel et l'engagement en faveur de la durabilité sont les principales motivations pour investir dans des obligations sociales.

Moins de 12% des personnes interrogées n'ont de thème social préféré pour l'investissement en obligations sociales, ce qui indique que les investisseurs se tournent vers la classe d'actifs avec un programme d'impact clair.

Le manque de produits offrant une exposition au marché est en tête de liste des préoccupations des investisseurs concernant l'accès au marché.

Les obligations sociales, un segment devenu "mainstream" ?

Autrefois considérées comme un domaine de niche sur les marchés obligataires, les obligations sociales sont devenues des investissements populaires, en partie grâce à la pandémie, lorsque de nombreux Etats ont décidé d'accélérer ce type d'émissions pour financer des programmes destinés à la protection de la santé publique et à l'atténuation des dommages causés à leurs économies.

Au total, 50 obligations sociales ont été émises en 2019 (avant la pandémie), et un an plus tard, ce nombre a plus que quadruplé pour atteindre 227 émissions.

S'appuyant sur les fondements des obligations vertes, les obligations sociales sont devenues un marché de 464 milliards d'euros à fin 2022. Cette évolution fulgurante s'est produite grâce à la forte demande des investisseurs, en particulier en Europe. Près de deux tiers des investisseurs (65%) interrogés allouent actuellement des fonds aux obligations sociales ou envisagent de le faire. En termes de devises, les titres libellés en euros représentent de loin la plus grande part du marché, mettant en valeur les émissions actives de l'UE et des principaux États membres...

Les principaux moteurs d'investissement

L'enquête révèle que l'impact social potentiel et l'engagement en faveur de la durabilité sont les principales motivations de l'investissement en obligations sociales. Interrogés sur la population qu'ils cherchent à aider en investissant dans des obligations sociales, près de 57% des personnes interrogées évoquent les populations défavorisées en raison d'un manque d'accès de qualité aux biens et services essentiels.

Parmi les thèmes sociaux pouvant bénéficier de ce type d'investissement, celui qui est le plus revenu dans l'enquête est l'accès à des infrastructures de base abordables, telles que l'eau potable, suivi par la sécurité alimentaire et des systèmes alimentaires durables. En comparaison, moins de 12% des personnes interrogées n'avaient de thème social préféré dans ce contexte, indiquant ainsi que les investisseurs se tournent vers la classe d'actifs avec un programme d'impact clair.

Quelles opportunités dans un marché en pleine expansion ?

Le manque de produits offrant une exposition au marché des obligations sociales arrive en tête de liste des obstacles à l'investissement sur ce marché, suivi par les préoccupations concernant le niveau de diversification du marché. Au fur et à mesure que le marché des obligations sociales se développera, nous nous attendons à ce que ces problématiques se résorbent...

À l'heure actuelle, seul un nombre réduit de gérants propose un fonds dédié aux obligations sociales, mais nous sommes convaincus que le marché est désormais suffisamment vaste et diversifié pour transformer les obligations sociales en une solution complémentaire viable à l'exposition actuelle des investisseurs obligataires , note Bram Bos, responsable mondial des obligations vertes, sociales et à impact chez Goldman Sachs Asset Management. Le potentiel de croissance du marché devrait rendre les obligations sociales de plus en plus attrayantes pour un plus grand nombre d'investisseurs au fil du temps. Les opportunités qu'elles offrent devraient leur valoir une place dans tout portefeuille bien diversifié.

[1] Investir dans une croissance inclusive