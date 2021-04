L'Apec et le Leem se mobilisent pour l'emploi des cadres dans Les Entreprises du Médicament

L'Apec et le Leem se mobilisent pour l'emploi des cadres dans Les Entreprises du Médicament









Les Entreprises du Médicament recrutent chaque année près de 10.000 candidats dont plus de la moitié sont des cadres

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Apec et le Leem annoncent signer une convention de partenariat avec deux objectifs principaux : promouvoir les opportunités d'emplois cadres dans l'industrie pharmaceutique et favoriser les recrutements en compétences cadres des entreprises adhérentes du Leem.

Avec près de 100.000 salariés pour 260 entreprises adhérentes, Les Entreprises du Médicament recrutent chaque année près de 10.000 candidats dont plus de la moitié sont des cadres. Face aux tensions de recrutement que rencontrent Les Entreprises du Médicament, le Leem et l'Apec unissent leurs forces afin de valoriser les différentes opportunités d'emploi du secteur, auprès des cadres et des jeunes diplômés...

Tensions de recrutement

"Alors que le ralentissement des embauches impacte la dynamique actuelle du marché du travail, il nous paraît primordial d'accompagner au mieux les entreprises qui recrutent aujourd'hui. A travers ce partenariat, nous oeuvrons, de concert avec le Leem, afin de faciliter la mise en relation entre Les Entreprises du Médicament et les compétences cadres qu'elles recherchent. Nos actions communes vont ainsi permettre de répondre aux tensions de recrutement qui peuvent perdurer dans le secteur", souligne Gilles Gateau, directeur général de l'Apec.

"Depuis le début de la crise sanitaire, Les Entreprises du Médicament ont continué à recruter au même rythme. Elles ont démontré leur capacité à faire face à la situation et leur caractère stratégique pour la sortie de crise de notre pays. Or, pour préparer sereinement un monde d'avenir, nous avons besoin d'attirer les talents de demain. Industrie du savoir, le secteur pharmaceutique a ceci de particulier qu'il exige des compétences élevées dans de nombreux métiers. C'est là que le partenariat avec l'Apec prend tout son sens", poursuit Philippe Lamoureux, directeur général du Leem.

Enjeux prioritaires

A travers ce partenariat, d'une durée de deux ans, les deux parties s'engagent à coordonner leurs actions respectives, chacune dans son domaine de compétences et son champ relationnel, avec deux enjeux prioritaires :

Faire connaître les métiers et opportunités d'emplois à un large public de cadres et de jeunes diplômés en quête d'un 1er emploi et auprès des étudiants en recherche d'un contrat d'alternance ou de stage. Aider les entreprises du Leem à recruter et à faire monter en compétences leurs collaborateurs, via le conseil en évolution professionnelle notamment, dont l'Apec est l'opérateur national pour les cadres (ou l'un des opérateurs nationaux).

De nombreux événements communs (webinaires, webateliers, jobdating...) sont d'ores et déjà programmés pour l'année 2021.

Enfin, un comité de pilotage se tiendra au minimum une fois par an et permettra aux deux parties d'évaluer les actions mises en place et de les enrichir ou les adapter le cas échéant...