L'allocation de rentrée scolaire sera versée à partir d'aujourd'hui

Trois millions de familles sont concernées par ce coup de pouce...

(Boursier.com) — L 'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée ce mardi 17 août en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, selon le ministère de la Santé et des Solidarités. Environ 3 millions de familles sont concernées par ce coup de pouce, ce qui représente 5 millions d'enfants.

L'allocation sera versée un peu plus tôt, le mardi 3 août, dans les départements de Mayotte et de la Réunion.

"L'allocation de rentrée scolaire apporte un soutien à ces familles au moment où elles doivent faire face à un pic de dépenses à l'occasion de la rentrée scolaire", rappelle le ministère...

Conditions de ressources

Soumise à condition de ressources, elle est modulée en fonction de l'âge de l'enfant : son montant s'élève à 370, 31 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, à 390,74 euros pour les enfants de 11 à 14 ans et à 404, 28 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans (sauf à Mayotte).

Nombre d'enfants à charge Plafond en euros Famille avec 1 enfant à charge 25.319 euros Famille avec 2 enfants à charge 31.162 euros Famille avec 3 enfants à charge 37.005 euros Famille avec 4 enfants à charge 42.848 euros Enfant à charge supplémentaire + 5.843 euros

"Lorsque les ressources de la famille dépassent légèrement le plafond, celle-ci bénéficie alors d'une allocation de rentrée scolaire à taux réduit, dégressive en fonction de ses revenus", précise le communiqué.