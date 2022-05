L'aide américaine de 40 Mds$ à l'Ukraine approuvée par le Congrès

Après la Chambre des représentants, le Sénat américain a adopté jeudi soir à une large majorité le projet d'aide militaire et humanitaire de 40 milliards de dollars américains à l'Ukraine.

(Boursier.com) — Le Congrès des Etats-Unis a définitivement adopté jeudi soir le projet massif d'aide militaire et humanitaire de 40 milliards de dollars à l'Ukraine pour financer sa lutte contre l'invasion de la Russie. Cette nouvelle aide porte à près de 54 milliards l'aide américaine accordée à l'Ukraine au cours des deux derniers mois.

Déjà approuvé par la Chambre des représentants la semaine dernière, le projet a été voté jeudi au Sénat par 86 voix contre 11, la plupart des Républicains se joignant aux Démocrates. Toutes les objections sont venues d'élus républicains, qui se sont dit préoccupés notamment par les défis économiques qu'affrontent actuellement les Etats-Unis.

"Les Etats-Unis sont aux côtés de l'Ukraine"

Le président américain Joe Biden devrait promulguer rapidement ce texte, dont le montant alloué est supérieur à celui qu'il avait demandé (33 Mds$). Il a salué le vote sur son compte Twitter :

"J'applaudis le Congrès pour avoir adopté le plan d'aide sécuritaire que j'avais demandé et pour avoir envoyé un message bipartisan clair au monde, démontrant que les États-Unis sont aux côtés de l'Ukraine", a écrit le président démocrate. "Ce plan d'aide nous permettra d'envoyer encore plus d'armes et de munitions à l'Ukraine qui défend sa démocratie et sa liberté, a-t-il ajouté, quelques semaines après l'approbation d'un autre plan d'aide de 13,6 Mds$.

I Congress I U.S. Ukraine. This Ukraine freedom. — President Biden (@POTUS), via Twitter

Missiles antiaériens Patriot et artillerie à longue portée

Selon les chiffres avancés par le 'New York Times' et le 'Washington Post', la moitié des fonds sera consacrée au transfert rapide de systèmes d'armes avancés, tels que les missiles antiaériens Patriot et l'artillerie à longue portée, et à la reconstitution de ces stocks.

Le président Biden a récemment promulgué une loi qui facilitera l'exportation d'équipements militaires vers l'Ukraine, en dépoussiérant une mesure de la Seconde Guerre mondiale utilisée pour lutter contre l'Allemagne nazie.

Le plan d'aide américain inclut aussi près de 9 Mds$ pour le budget de fonctionnement du gouvernement ukrainien, plus d'1 Md$ pour le soutien aux réfugiés et 5 Mds$ pour les questions de sécurité alimentaire mondiale, gravement compromise par le conflit.

Une solution diplomatique possible pour l'Ukraine ?

Le vote de ce plan a coïncidé avec le premier contact depuis le début de la guerre en Ukraine, entre le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Mark Milley, et son homologue russe Valery Gerasimov, a fait savoir le Pentagone. Les deux militaires se sont entretenus jeudi par téléphone et ont "discuté de plusieurs préoccupations en matière de sécurité et sont convenus de maintenir ouvertes les lignes de communication", a indiqué un porte-parole du général Milley.

L'agence de presse RIA, citant le ministère russe de la Défense, a rapporté pour sa part que les deux généraux ont discuté de questions d'"intérêt mutuel", dont l'Ukraine. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, que Moscou qualifie d'"opération militaire spéciale", les Etats-Unis et la Russie ont mis en place une "ligne rouge" afin d'éviter toute escalade du conflit.

Le général Tod Wolters, commandant des forces américaines en Europe et qui a la charge de cette ligne de "désescalade", a déclaré devant des journalistes à Bruxelles qu'il espérait que cet entretien téléphonique permette de s'approcher d'une solution diplomatique au conflit en Ukraine.