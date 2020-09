L'AFG soutient les orientations du plan France Relance

... Et propose des mesures complémentaires pour renforcer ses effets L'AFG soutient pleinement les orientations du plan France Relance annoncé par le gouvernement.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'AFG annonce soutenir pleinement les orientations du plan France Relance que vient d'annoncer par le gouvernement. Elle approuve ainsi ce choix de privilégier l'investissement et la baisse des impôts de production.

L'importance donnée à la transition écologique de l'économie correspond aux engagements de l'Association et à son leadership en termes Environnemental, Sociétal et de Gouvernance.

"La décision de favoriser l'investissement dans les fonds propres des entreprises est essentielle pour renforcer le dynamisme et la solidité du tissu économique dans les années à venir et permettre ainsi la création d'emplois" poursuit l'AFG. "Le Label Relance viendra distinguer les fonds d'investissement qui apportent des capitaux propres aux entreprises françaises et en particulier à nos PME et à nos ETI". L'AFG salue cette initiative...

Effet de bascule

Pour permettre à ces mesures de donner leurs pleins effets, il faut qu'une partie significative de l'épargne de précaution constituée au cours de ces derniers mois soit mobilisée à plus long terme.

Pour cela, l'AFG propose pour une durée limitée à 2 ans :

-Le renforcement de l'attractivité du PEA, du PEA-PME et de l'épargne salariale

-La possibilité pour les Français d'ouvrir un compte épargne relance, largement investi dans les fonds propres des entreprises, avec un régime fiscal aussi incitatif que celui de l'épargne réglementée.

Ces deux initiatives montreraient l'implication de l'Etat. Elles aideraient les conseillers à motiver leurs clients à basculer d'une épargne de précaution à une participation au financement de la relance...

L'Association Française de la Gestion financière (AFG) représente et promeut les intérêts des professionnels de la gestion pour compte de tiers. Elle réunit tous les acteurs du métier de la gestion d'actifs, qu'elle soit individualisée (mandats) ou collective. Ces derniers gèrent plus de 4.000 milliards d'euros d'actifs, soit un quart du marché de la gestion d'Europe continentale.