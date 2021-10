'L'Affaire du siècle' : l'Etat condamné à 'réparer le préjudice écologique' d'ici fin 2022

Deuxième victoire pour les quatre ONG qui ont initié la campagne de justice climatique en France, baptisée "l'Affaire du siècle" (Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la nature et l'Homme, Oxfam France et Greenpeace France)...

(Boursier.com) — Trois ans après avoir lancé une action en justice contre l'Etat français, les quatre organisations non-gouvernementales (ONG) qui ont initié la campagne de justice climatique dans l'Hexagone, "l'Affaire du siècle" (Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la nature et l'Homme, Oxfam France et Greenpeace France) ont obtenu une deuxième victoire.

Jeudi, le tribunal administratif de Paris a donné jusqu'à la fin 2022 au gouvernement, qui avait déjà été condamné pour son inaction climatique en février dernier, pour prendre des mesures afin de réparer le "préjudice écologique" causé par le non-respect de ses engagements en matière de lutte contre le changement climatique.

Pour rappel, la campagne de justice climatique, baptisée "l'Affaire du siècle", avait été lancée en mars 2019 par ces quatre ONG. Une pétition associée, pour soutenir le recours en justice contre l'Etat pour inaction climatique, avait recueilli quelque 2,3 millions de signatures.

15 millions de tonnes de CO2

"Il est enjoint au Premier ministre et aux ministres compétents de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique et prévenir l'aggravation des dommages" liés aux émissions de gaz à effet de serre qu'a engendrées le non-respect des engagements pris par l'Etat, précise le jugement. "La réparation du préjudice devra être au 31 décembre 2022, au plus tard", est-il ajouté.

Le tribunal chiffre à 15 millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) les émissions concernées, quatre fois le chiffre avancé par les plaignants. "Cette réduction s'ajoute à la réduction de 13 mégatonnes de CO2 prévues dans le budget carbone de 2022 par rapport à celui de 2021, c'est à dire que l'Etat va devoir doubler son objectif de réduction en 2022", a expliqué Cécilia Rinaudo, coordinatrice de Notre affaire à tous, lors d'une conférence de presse en ligne.

En revanche, la nature des mesures à prendre n'a pas été précisée. En outre, aucune sanction financière, n'a été prononcée, alors que les ONG réclamaient une astreinte de plus de 78,5 millions d'euros par semestre de retard dans la mise en oeuvre des mesures jugées nécessaires.

Le gouvernement peut faire appel de la décision

Dans la foulée, les ONG plaignantes ont aussi appelé l'ensemble des candidats à la présidentielle à démontrer "preuves à l'appui, chiffres à l'appui, comment ils et elles comptent respecter les engagements climatiques de la France". De son côté, le gouvernement n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat sur le jugement du tribunal administratif. Il peut faire appel de la décision rendue jeudi mais cet appel ne serait pas suspensif, a précisé Clément Capdebos, l'un des avocats des ONG.

En février, le tribunal administratif avait déjà jugé l'Etat coupable de "carences fautives" et l'avait condamné à verser un euro symbolique aux ONG. Ces dernières lui avaient alors demandé d'ordonner des mesures concrètes. De son côté, le Conseil d'Etat a demandé en juillet dernier au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires avant le 31 mars 2022 afin d'atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030, un engagement issu de l'Accord de Paris sur le climat.