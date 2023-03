L'adoption de la réforme des retraites est positive pour les finances publiques... mais pourrait rendre les futurs efforts de réforme plus difficiles

L'agence Moody's fait le point !

(Boursier.com) — L 'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution, afin d'éviter un vote à l'Assemblée nationale dans le cadre de la réforme des retraites, va rendre probablement difficile l'adoption de nouvelles réformes au cours de la législature, estime l'agence Moody's. Le texte final est d'ailleurs un peu moins ambitieux que celui initialement envisagé par le président Macron pendant la campagne présidentielle, souligne l'agence de notation, mais il devrait aider à soutenir la réduction du déficit au cours de cette décennie...

En l'absence de réforme, le Conseil d'Orientation des Retraites prévoit une baisse des revenus entraînant une dégradation progressive de l'équilibre du système... Ce déséquilibre, à son tour, contribuera au déficit budgétaire global. Sans réforme, le gouvernement s'attend à ce que le déficit atteigne 13,5 milliards d'euros en 2030. Avec la réforme, il table sur des économies cumulées de 10,3 milliards d'euros d'ici 2027 et de 17,7 milliards d'euros d'ici 2030.

Bien que le gouvernement ait décidé d'utiliser l'article 49.3, il existe toujours un risque que les réformes ne soient pas mises en place si la censure est votée au Parlement en ce début de semaine. Dans ce cas, cela annulerait le projet de loi sur les retraites et forcerait le gouvernement à démissionner. Emmanuel Macron pourrait également être tenté de dissoudre l'assemblée, poursuit Moody's...

Les réformes pourraient également être retardées par l'examen de la loi par la Cour constitutionnelle ou encore si un référendum devait être déclenché...

La suite s'annonce complexe

Par ailleurs, la décision du gouvernement d'utiliser cet outil constitutionnel (49.3) risque de compliquer les prochains votes si le gouvernement veut mettre en oeuvre de nouvelles réformes macroéconomiques structurelles pendant le reste du quinquenat qui se termine en 2027.

Les mesures relatives aux pensions sont également positives pour la participation au marché du travail et la croissance économique, estime encore l'agence. Basé sur l'expérience de 2010 à l'issue de la réforme des retraites de l'époque, le gouvernement anticipe une hausse de 2 points du taux d'emploi des 60-64 ans en 2025, et une augmentation de 6 points de pourcentage en 2030 (elle était de 35,5 % en 2021).

La France a actuellement l'un des taux de retraite effectifs les plus faibles dans l'OCDE, malgré une espérance de vie plus élevée que dans la plupart des autres États membres et des taux d'activité plus élevés des travailleurs âgés à la suite du relèvement de l'âge légal de la retraite à 62 ans en 2010. En 2020, l'âge effectif de la retraite en France était de 60,4 ans pour les hommes et 60,9 pour les femmes, contre 63,8 et 62,4 dans l'OCDE, respectivement...

Toutefois, le relèvement de l'âge de la retraite ne suffira pas à lui seul à accroître sensiblement le taux d'activité, toujours selon Moody's. L'OCDE a souligné que des mesures visant à améliorer l'employabilité et la formation des travailleurs âgés, ainsi qu'à lutter contre la discrimination fondée sur l'âge, demeuraient essentielles... Elles visent par exemple à décourager la discrimination fondée sur l'âge en établissant un "indice des seniors" dans les entreprises au moins 300 employés. Les entreprises devront ainsi publier des statistiques annuelles relatives à l'emploi des seniors, tout en mettant en avant les actions destinées à favoriser leur emploi...