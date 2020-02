L'actionnariat salarié en vogue dans les entreprises

L'actionnariat salarié en vogue dans les entreprises









37 opérations collectives ont été réalisées dans le SBF120 en 2019...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Selon les premiers résultats de l'édition 2020 du Panorama de l'actionnariat salarié,réalisée par Eres spécialiste en actionnariat salarié, retraite et épargne salariale, l'actionnariat salarié est plus que jamais en vogue dans les entreprises. "L'actionnariat salarié est un dispositif gagnant-gagnant pour les salariés et les entreprises. Il permet de fidéliser, motiver les salariés, les associer à un projet d'entreprise, renforcer leur sentiment d'appartenance en les impliquant directement dans la réussite de leur entreprise" commente l'établissement.

Associé aux avantages fiscaux et sociaux de l'épargne salariale, l'actionnariat salarié s'est particulièrement bien développé dans les très grandes entreprises françaises...

L'étude compare la situation de l'actionnariat salarié en France par rapport à l'Europe, analyse les opérations réalisées depuis 2006 dans les entreprises du SBF120 et donne les tendances à venir... 34 entreprises du SBF120 (soit 28%) ont réalisé au moins une augmentation de capital réservée à leurs salariés ou une cession d'actions existantes aux salariés en 2019.

Au top !

Au total, 37 opérations d'augmentation de capital réservées aux salariés ou de cession d'actions ont été réalisées dans le SBF120 en 2019. Ce nombre est le deuxième plus haut pic atteint durant ces 10 dernières années. Il se situe bien au-dessus de la moyenne historique du nombre d'opérations (31 opérations).