L'accélérateur d'Allianz France explore le métavers

Une nouvelle promotion de 5 startups !

(Boursier.com) — L 'accélérateur d'Allianz France, basé dans le stade Allianz Riviera à Nice a sélectionné 5 startups pour sa 13ème promotion (Fall Batch 22) : Legapass, Gandee, OpenGem, Osol, Workadventure.

Un rôle d'éclaireur des tendances d'innovation au service d'Allianz France et de ses clients :

Pour cette nouvelle promotion, le jury de l'accélérateur Allianz France, composé de représentants d'Allianz France, a retenu cinq startups dans les domaines du web3, de la "tech for good" et de l'avenir du travail, parmi une présélection internationale très diversifiée.

Pendant 6 mois, les start-ups accélérées bénéficient d'un réseau d'experts et de mentors, de financeurs et d'investisseurs de premier plan Français et Internationaux et d'un accompagnement structuré et personnalisé avec un focus sur la levée de fonds et le développement international. Les startups peuvent également se voir proposer un partenariat stratégique avec Allianz, ou tester leur solution à l'international, grâce à la présence mondiale du groupe dans plus de 70 pays...

Gandee (https://www.gandee.com/)est une solution de Solidarité As A Service qui permet aux PME de s'engager facilement dans des programmes de RSE et des dispositifs solidaires en faveur d'associations de confiance via des solutions clefs en main...

Legapass (https://legapass.com/) apporte une solution au problème non résolu de la succession du patrimoine numérique. Legapass est une plateforme ultra-sécurisée sur laquelle les utilisateurs peuvent déposer leurs codes d'accès afin de garantir que leurs crypto-monnaies, NFT, autres actifs numériques, mais aussi leurs photos puissent être récupérés en intégralité par leurs proches en cas de décès.

OpenGem (https://opengem.com/) est un standard pour la sécurisation des NFTs. OpenGem fournit des outils aux utilisateurs et aux développeurs pour auditer et sécuriser la propriété des actifs numériques NFTs.

Osol (https://www.osol.co/) est une startup à impact ayant développé le premier réseau de chargeurs nomades (batteries intelligentes) capables de supprimer une grande partie des câbles des environnements de travail. Ils aident ainsi à améliorer l'expérience de travail hybride des collaborateurs, tout en optimisant les coûts immobiliers, électriques et IT ainsi que la productivité des collaborateurs.

Workadventure (https://workadventu.re/)(Metaventure (https://metadventu.re/)) est une plateforme ouverte pour créer des bureaux virtuels et des métavers. La technologie permet aux métavers d'être légers, performants et accessibles depuis n'importe quel appareil dans le monde afin de rassembler les personnes sans créer de nouvelles frontières...