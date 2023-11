Kim Kardashian flaire le bon coup

Comme une odeur de truffe...

(Boursier.com) — Skky Partners, la société d'investissement dirigée par Kim Kardashian et Jay Sammons vient de signer sa toute première acquisition avec Truff, le fabricant de condiments de luxe spécialisé, comme son nom l'indique, dans la truffe.

Skky Partners a acquis une participation minoritaire significative dans l'entreprise, selon un communiqué dévoilé par Bloomberg News. Les détails financiers de l'achat, qui devrait être clôturé au premier trimestre, n'ont pas été divulgués.

Haut de gamme

Commercialisée sous le nom de Truff, la société Sauce Ventures fabrique des condiments haut de gamme à la truffe, allant de la mayonnaise, à l'huile, au sel, ou aux sauces pour pâtes, en passant par les spatules et autres sutensiles. L'entreprise a été fondée en 2017 par Nick Ajluni et Nick Guillen, sur le principe de la vente directe au consommateur et est depuis entrée au catalogue de grands détaillants tels que Whole Foods et Cible. La marque compte plus de 230.000 followers sur Instagram sous le pseudo @sauce.

"Parfois, on dit que nous sommes le Dom Pérignon de la sauce", a plaisanté Nick Guillen dans une interview. "Pour nous, il s'agissait de savoir comment nous pouvions créer un produit avec une véritable intégrité qui incorpore un ingrédient haut de gamme. Nous avons regardé le safran, le caviar et la truffe", a-t-il expliqué. Et c'est finalement le champignon de luxe qui l'a emporté.

Nouvelle génération de marques

"Truff est exactement le genre d'entreprise qui incarne ce que nous recherchions lorsque nous avons fondé Skky - une nouvelle génération de marques avec un lien profond et authentique avec les consommateurs et un potentiel de croissance continue", a déclaré Kim Kardashian dans le communiqué.

Le directeur général de Skky, David Brisske, qui a été embauché l'an dernier, rejoindra le conseil d'administration de Truff aux côtés de Mark Ramadan, co-fondateur et ancien PDG du fabricant de condiments Sir Kensington's.