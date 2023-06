Kim Kardashian déplace des foules pour la présentation de sa société de capital-investissement

La star de la téléréalité, qui présentait son fonds spécialisé dans les médias et le luxe, a attiré des centaines de curieux à Berlin.

(Boursier.com) — Kim Kardashian a présenté son tout premier fonds de capital investissement à une foule d'investisseurs curieux à Berlin mercredi. La star de télé-réalité, désormais milliardaire et entrepreneure, avait annoncé en fin d'année dernière qu'elle s'associait à Jay Sammons, une célébrité de la finance venant de Carlyle, le géant américain de l'investissement dans le non coté. Le fonds de Kim Kardashian, baptisé SKKY Partners, est spécialisé dans les médias et le divertissement, mais aussi le commerce électronique, la beauté ou le luxe.

Tête d'affiche de la conférence SuperReturn International, qui se tenait trois jours dans la capitale allemande, l'Américaine a fait le plein. "J'attends avec impatience de bâtir des relations avec les fondateurs de la société. Je suis vraiment fascinée d'entendre leurs histoires ", a déclaré la star, interrogée par l'agence de presse Bloomberg. "Je suis une 'storyteller' et je suis tellement excitée d'avoir la possibilité de les aider à gagner".

Influenceuse

L'influenceuse de 42 ans compte 358 millions d'abonnés sur Instagram et plus de 75 millions sur Twitter. Devenue célèbre dans une émission de téléréalité mettant en scène sa famille, elle a créé depuis des entreprises florissantes, parmi lesquelles la société de sous-vêtements Skims, qui a levé l'an dernier des fonds sur la base d'une valorisation de plus de 3 milliards de dollars.

Jay Sammons a travaillé chez Carlyle pendant près de 17 ans et a été associé à des investissements dans le spécialiste des casques de musique Beats by Dre, ou la société de soins de la peau Philosophy. Lors de la conférence, les questions sur la stratégie de SKKY lui ont principalement été adressées, Kim Kardashian étant de son côté interrogée sur sa carrière en tant qu'influenceuse ou son quotidien ("est-ce que vous conduisez vos enfants à l'école ?").

Rendement

SKKY Partners vise 10 à 12 investissements liés à la consommation et aux médias, nécessitant entre 100 et 500 millions de dollars de fonds propres chacun, selon une présentation aux investisseurs. La société demande un engagement minimum de 10 millions de dollars, avec un taux de rendement minimal de 8% par an, selon Bloomberg.

Kim Kardashian a déjà rencontré des problèmes pour avoir utilisé ses réseaux sociaux afin de promouvoir des investissements financiers. Le gendarme de la bourse américain, la SEC, lui a infligé en octobre dernier une amende de 1,26 million de dollars pour la promotion illégale d'une cryptomonnaie, l'Ethereum Max.