Kapten change de nom, son activité s'est écroulée avec le coronavirus

Les difficultés financières du groupe de VTC sont aggravées par la chute d'activité de l'ordre de 90% sur tous ses marchés en raison de la crise du coronavirus.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le service de transport avec chauffeur (VTC) Kapten, anciennement Chauffeur privé, va encore changer de nom... Pour se rebaptiser Free Now, du nom de sa maison-mère qui a annoncé jeudi un plan de restructuration à l'échelle européenne pour réduire ses coûts.

"Nous annonçons officiellement la fusion de nos marques et de nos technologies dans un contexte particulièrement éprouvant", a déclaré Marc Berg, PDG de Free Now dans un communiqué. "La crise à venir vient davantage fragiliser notre modèle économique, ce qui ne fait que rendre plus nécessaire encore cette nouvelle étape de fondation pour une croissance profitable dans les prochaines années".

Chute de 90% des marchés

Déficitaire, le groupe de VTC, détenu conjointement par Daimler et BMW, indique que ses difficultés financières sont aggravées par la chute d'activité de l'ordre de 90% sur tous ses marchés en raison de la crise du coronavirus.

Le plan de réduction de coûts aura des conséquences sur l'emploi en Europe, prévient le groupe, qui prévoit aussi de suspendre les investissements dans son "tech hub" à Paris.