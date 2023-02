JP Morgan va réduire l'utilisation de ChatGPT

Pour les banques, qui doivent suivre une réglementation très stricte, la prudence est de mise.

(Boursier.com) — La banque JPMorgan Chase a décidé de réduire l'utilisation de ChatGPT par ses équipes, selon des informations de l'agence de presse Bloomberg. L'accès au logiciel d'intelligence artificielle est actuellement

restreint - mais cette décision n'aurait pas été prise après un incident.

ChatGPT est devenu un phénomène sur internet ces derniers mois, en rédigeant à la demande de ses utilisateurs toutes sortes de textes, mais aussi des dissertations, ou des blagues. Le potentiel est énorme pour le robot conversationnel, qui serait capable d'écrire des poèmes dans le style de Shakespeare mais aussi de créer des portefeuilles d'actions. Un fonds négocié en bourse a même été pensé autour de ce concept.

Prudence des banques

Les géants de la "tech" ne s'y trompent pas, et Microsoft a investi 10 milliards de dollars dans OpenAI, la société de recherche en intelligence artificielle qui a mis au point ChatGPT, tandis que Google ou Baidu développent leur propre outil. Mais derrière ce succès, des problèmes apparaissent, alors que les robots ne sont pas à l'abri de faire des erreurs dans leurs réponses, ou d'avoir des interactions inappropriées.

Pour les banques, qui doivent suivre une réglementation très stricte, la prudence est donc de mise. En 2021 et 2022, le régulateur américain a sanctionné une dizaine d'établissements, leur réclamant plus de 2 milliards de dollars au total, pour l'utilisation non autorisée de services de messagerie privée, comme Whatsapp par exemple.