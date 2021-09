Journée mondiale sans voiture : quels sont les moyens de locomotion alternatifs les plus plébiscités par les Français ?

Vélos & trottinettes électriques ont le vent en poupe !

(Boursier.com) — À l'approche de la journée mondiale sans voiture qui aura lieu mercredi prochain, le 22 septembre, idealo, comparateur de prix du Groupe Axel Springer, s'intéresse plus que jamais à l'évolution de la demande et au prix des trois alternatives à la voiture les plus populaires : trottinettes électriques, vélos électriques et vélos de ville.

Le vélo électrique et la trottinette électrique sont les moyens alternatifs à la voiture préférés des Français. Si la trottinette électrique reste plus accessible financièrement, les vélos électriques ont vu leur prix moyen baisser de 63% entre 2019 (2399 euros) et 2021 (899 euros).

"L'arrivée des vélos électriques Xiaomi sur le marché a grandement contribué à cette baisse de prix" explique Anna Perret-Silberberg, Responsable RP chez idealo.

L'électrique c'est fantastique...

En analysant la répartition de la demande en trottinettes électriques, vélos électriques et vélos de ville sur sa plateforme pour la période janvier-août sur les trois dernières années (2019-2020-2021), idealo.fr dévoile ainsi le "TOP 3" des moyens de locomotion alternatifs à la voiture les plus plébiscités par les Français.

Et force est de constater que les Français se tournent largement vers des moyens de locomotion électriques. Ils représentent à eux seuls environ 98% de la demande contre seulement 2 ou 3% pour les vélos de ville.

Et si l'on se penche sur les deux grands favoris des Français, on s'aperçoit que la trottinette (67% de la demande en 2021) l'emporte sur les vélos électriques (32%). Un choix qui peut s'expliquer par des tarifs deux fois moins élevés et une simplicité à emporter et ranger.

Évolution des prix : les vélos électriques de plus en plus accessibles

En analysant le prix moyen des trottinettes électriques, vélos électriques et vélos de ville sur sa plateforme pour la période janvier-août sur les trois dernières années (2019-2020-2021), idealo.fr met en lumière une importante baisse du prix moyen des vélos électriques.

Entre 2019 et 2021, le prix moyen pour un vélo électrique est passé de 2.399 à 899 euros, soit une baisse de 63%, notamment liée à l'arrivée de Xiaomi sur le marché. Avec un modèle pliant proposé à partir de 500 euros, le fabricant chinois séduit les citadins à la recherche d'un modèle peu encombrant leur permettant de combiner transports en commun et vélo pour leurs trajets. À l'inverse, on remarque une augmentation du prix des trottinettes électriques (+8%, soit 30 euros) liée à l'arrivée de la gamme Pro de Xiaomi sur le marché.