Journée de mobilisation : la grève a été particulièrement suivie dans le secteur nucléaire

(Boursier.com) — Il s'agit du premier mouvement social national interprofessionnel depuis la rentrée... Alors que la CGT, la FSU, Solidaires et les syndicats étudiants Unef et Fidl ont entamé ce jeudi une vaste journée de mobilisation à travers la France pour réclamer des augmentations des salaires, de fortes perturbations touchent le secteur énergétique et les écoles. La grève était particulièrement suivie dans le secteur nucléaire.

Une baisse de la production d'énergie de 3,3 Gigawatts (GW) en matinée a été observée, et de 610 Mégawatts (MW) pour l'hydroélectricité, ce qui représentait 8,5% de la production totale d'énergie ce jeudi matin, selon des données recueillies par l'agence 'Reuters'. Près de cinq réacteurs ont été concernés par les débrayages.

Concernant les enseignants du premier et deuxième degré, le ministère de l'Education nationale estime que les taux de participation à la grève étaient de 11% environ. Le syndicat SNUipp-FSU, qui a jugé insuffisantes les annonces de revalorisations présentées dans le projet de loi budgétaire pour l'an prochain, s'attendait à une forte mobilisation, notamment à Paris, où près de 10% des écoles primaires devaient être fermées, faute de personnel.

Et dans les transports ?

Par ailleurs, des perturbations de faible ampleur ont été observées sans les transports, sur le réseau francilien. Ainsi, un train sur deux circulait sur le RER B, trois sur quatre pour le RER C. Le trafic était normal sur les RER A et E et dans le métro, à l'exception des lignes 6 et 9. Deux bus sur trois circulaient en moyenne.

Côté SNCF, 6 trains sur 10 circulaient sur le réseau régional TER et un train sur deux sur le réseau Intercités... Le trafic était en revanche quasi normal ou légèrement perturbé pour les TGV et Ouigo. La CGT Cheminots a néanmoins estimé qu'un cheminot sur trois participait à la grève ce jeudi, à l'appel des fédérations CGT, SUD-Rail et CFDT.

"C'est le début d'un mouvement", selon Philippe Martinez

Des appels au débrayage ont également été lancés dans le secteur de la chimie et de la pharmacie, a indiqué la Fnic-CGT (Fédération nationale des industries chimiques-CGT) dans un communiqué. Pour rappel, des grèves avaient commencé dès mercredi dans le secteur de la pétrochimie, qui ont conduit TotalEnergies à suspendre la production de sa raffinerie de Gonfreville, en Seine-Maritime.

Le thème du salaire avait déjà suscité de vives tensions dans les entreprises du privé et la fonction publique fin 2021 et début 2022, pendant la période des négociations annuelles. "Pour nous, c'est le début d'un mouvement. On fera en sorte qu'il y ait de la continuité", a prévenu sur 'France 2' le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui a assuré que la journée était "déjà un succès"...