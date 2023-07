Joe Biden en visite à Londres avant le sommet de l'Otan

Le président américain a rencontré le Premier ministre Rishi Sunak mais aussi le roi Charles, avant d'assister mardi au sommet de l'OTAN en Lituanie...

(Boursier.com) — Le président Joe Biden et le Premier ministre Rishi Sunak ont tenu lundi une brève réunion à Downing Street portant sur les relations économiques entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Ils se sont engagés à renforcer leur alliance sur l'Ukraine. Au programme également, la géopolitique dans la région indo-pacifique, et les efforts pour protéger le processus de paix en Irlande du Nord.

Le président américain s'est entretenu avec le Premier ministre britannique avant de prendre la direction du château de Windsor pour une rencontre avec le roi Charles III. Il est en Europe pour un important sommet de l'Otan qui doit démarrer mardi en Lituanie.

L'Ukraine en question

La réunion à Downing Street s'est tenue alors que certains alliés ont remis en question la décision de Joe Biden d'envoyer des bombes à fragmentation pour soutenir Volodimir Zelenskiy contre l'agression russe. Le porte-parole de Rishi Sunak, Max Blain, a déclaré à l'agence Bloomberg que Washington était confronté à un "choix difficile" concernant les munitions, et qu'il cherchait à réduire les différences entre le Royaume-Uni et les États-Unis sur l'Ukraine.

Le porte-parole a également déclaré que Rishi Sunak avait soulevé la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, et déclaré que l'objectif était d'aligner leurs points de vue. "Le Premier ministre croit et a déjà dit que la place légitime de l'Ukraine était au sein de l'OTAN et nous voulons travailler avec les États-Unis et nos alliés sur la voie pour que l'Ukraine tente de s'aligner", a déclaré Blain aux journalistes lors d'un briefing.

Armes à sous-munition

Plus de 100 pays (dont un bon nombre des 31 membres de l'OTAN) ont convenu d'interdire l'utilisation des armes à sous-munitions, en partie à cause du danger pour les civils. Alors que le Royaume-Uni adhère à l'interdiction, les États-Unis jugent que les bombes sont nécessaires, face à la diminution des stocks d'armes de l'Ukraine. L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni font partie des membres de l'OTAN soulevant des objections ou indiquant clairement qu'ils ne suivront pas les États-Unis.