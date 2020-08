Joe Biden choisit une colistière noire pour la présidentielle

Kamala Harris, 55 ans, est une étoile montante du parti démocrate. A l'annonce de sa nomination, Donald Trump l'a qualifiée de sénatrice "la plus méchante, la plus horrible, la plus irrespectueuse".

(Boursier.com) — Joe Biden, le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine de novembre, a choisi mardi la sénatrice Kamala Harris pour être sa colistière. Cette ancienne rivale au début de la primaire démocrate est une étoile montante du parti. Alors que des manifestations contre les discriminations raciales secouent les Etats-Unis depuis des mois, Joe Biden faisait face à une pression accrue pour choisir une femme de couleur comme "binôme".

Kamala Harris, 55 ans, première femme noire à avoir été élue sénatrice de Californie, est une politicienne expérimentée et déjà rompue aux joutes de la campagne électorale. Harris s'était présentée aux primaires démocrates avant de jeter l'éponge et d'apporter son soutien à Biden, 77 ans, ancien vice-président de Barack Obama. En cas de victoire, elle deviendrait la première femme vice-présidente des Etats-Unis.

Une combattante "intrépide"

S'exprimant sur Twitter, Joe Biden a décrit sa colistière comme une "combattante intrépide" et "l'une des meilleurs serviteurs publics du pays". Harris a tweeté pour sa part que Biden pouvait "unifier le peuple américain parce qu'il a passé sa vie à se battre pour nous". Elle est notamment une opposante de la politique migratoire du président républicain Donald Trump, lequel a qualifié Harris d'"irrespectueuse".

Fille d'un professeur d'économie jamaïcain et d'une mère indienne, chercheuse spécialisée sur le cancer, Kamala Harris a été élue deux fois procureure de Californie, et a été élue au Sénat en 2016.

Le duo doit prendre part mercredi à un événement à Wilmington, dans le Delaware, ville natale de Biden, selon son équipe de campagne.

Adoubée par Barack Obama

Barack Obama, qui demeure probablement la personnalité la plus populaire du Parti démocrate, a vanté les qualités de Kamala Harris. "Elle a passé sa carrière à défendre notre Constitution et à se battre pour des gens ayant besoin d'un traitement équitable", a déclaré sur Twitter l'ancien président.

Les républicains ont immédiatement tenté de décrire Harris comme une "radicale" prônant des réformes d'extrême gauche, dont une refonte totale de la police. Au cours d'un point de presse à la Maison blanche, Donald Trump a qualifié Kamala Harris de sénatrice "la plus méchante, la plus horrible, la plus irrespectueuse" et "la plus libérale".

Le président républicain s'est dit surpris du choix de son rival démocrate "parce qu'(Harris) a probablement été plus vicieuse envers Biden que ne l'a été 'Pocahontas' (le surnom que Trump donne à la sénatrice Elizabeth Warren, NDLR)" lors des débats des primaires démocrates.

L'investiture approche

Joe Biden s'était publiquement engagé en mars à nommer une femme comme colistière. Après les manifestations provoquées à travers le pays par la mort de George Floyd le 25 mai, il s'est essentiellement entretenu avec des candidates de couleur.

Biden doit être officiellement investi comme candidat du Parti démocrate lors de la convention nationale qui débute lundi, et Harris être confirmée comme sa colistière.

Élue pour la première fois au Sénat en 2016, Kamala Harris est la fille de parents nés en Jamaïque et en Inde. Elle s'est forgée une image nationale lors des audiences houleuses de confirmation de Brett Kavanaugh, choisi par Donald Trump pour siéger à la Cour suprême.