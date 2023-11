JO de Paris 2024 : le ticket de métro à 4 euros, la promesse de gratuité n'a pas été tenue

La présidente de la région et d'Île-de-France Mobilités, Valérie Pécresse, annonce un ticket de métro à 4 euros. "C'est donc cela les jeux 100% accessibles en transports en commun ?", a fustigé l'adjoint EELV à la mairie de Paris, David Belliard.

(Boursier.com) — Alors que le prix des hébergements s'envolent déjà en prévision des Jeux olympiques de Paris 2024, le prix du ticket de métro devrait grimper également. Pour financer les coûts supplémentaires liés à l'évènement sportif, qui se tiendra du 26 juillet au 11 août 2024, Île-de-France Mobilités (IDFM) prévoit d'augmenter le prix des tickets de métro et de lancer un forfait spécial pour les visiteurs.

"A l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques, Île-de-France Mobilités va augmenter considérablement son offre de transport", a expliqué sa présidente, Valérie Pécresse, dans une vidéo publiée sur X lundi soir, avant d'ajouter : "Il n'est pas question que les Franciliennes et les Franciliens paient ce coût".

"Alors nous allons créer un nouveau passe : le Passe Paris 2024, qui permettra aux nouveaux visiteurs de se déplacer dans toute l'Île-de-France. Il coûtera 16 euros par jour", a-t-elle annoncé, estimant que "c'est le juste prix". "Jusqu'à 70 euros par semaine", contre 30 euros actuellement, a-t-elle précisé. Les Navigo Jour et Semaine seront alors supprimés.

#JOP2024 : @IDFmobilites va augmenter l'offre de transport pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024. Je refuse que ces surcoûts soient payés par les Franciliennes et les Franciliens. Qui va payer quoi entre le 20 juillet et le 8 septembre ? C'est ici ?? pic.twitter.com/N6ZCBvFLR2 — Valérie Pécresse (@vpecresse), via Twitter

Le ticket de métro à 4 euros

"Et le ticket de métro passera à 4 euros [contre 2,10 euros actuellement, ndlr], le ticket de train et de RER à 6 euros", a poursuivi la présidente de la région et d'IDFM. Cette gamme tarifaire, qui comprend ainsi de fortes augmentations, sera appliquée du 20 juillet au 8 septembre 2024.

Cette hausse des tarifs a pour objectif de couvrir les coûts liés à l'amélioration de la fréquence des bus, métros et RER pendant les JO. Pendant les deux mois de compétition, avec près de 15 millions de spectateurs attendus pour les Jeux Olympiques et paralympiques à Paris, l'offre de transport sera 15% supérieure à la normale, entraînant un surcoût de 200 millions d'euros.

"Les abonnés qui ont un Navigo mensuel ou annuel" pas concernés

"Les abonnés qui ont un Navigo mensuel ou annuel, un passe Imagine'R ou un passe senior, ne seront pas concernés par ces augmentations", a rassuré Valérie Pécrese, tout en recommandant aux visiteurs occasionnels "d'acheter avant le 20 juillet leur titre de transport, soit sur une carte Easy, soit sur Liberté +".

La carte Navigo Easy est, en effet, destinée aux voyageurs occasionnels et aux touristes. Elle permet le chargement de plusieurs titres sur un même passe et est vendue au prix de 2 euros et offre ensuite des tarifs plus avantageux sur les carnets de tickets t+. De son côté, Liberté+ s'adapte aux trajets des voyageurs et à leurs fluctuations mensuelles. Avec cet abonnement, la RATP facture automatiquement tous les allers et retours effectués par l'abonné. Chaque trajet coûte 1,69 euro (hors OrlyBus/RoissyBus).

"C'est donc cela les jeux 100% accessibles en transports en commun ?"

Le prix du Passe Paris 2024 ne passe pas... Rappelons que la gratuité des transports en commun devait initialement être accordée à tous les détenteurs de billets d'épreuves. Cette promesse était d'ailleurs un élément majeur du dossier de candidature victorieux déposé en 2017, dans le but de rendre les Jeux olympiques plus écologiques et d'éviter une congestion excessive des routes et des parkings.

"Pendant les JO 2024, il faudra donc débourser 70 euros/semaine pour prendre les transports en commun ! Les tickets seront à 4 euros pour tout le monde ! C'est donc cela les jeux 100% accessibles en transports en commun ? Des métros et des bus réservés aux plus riches ?", a critiqué l'adjoint EELV à la mairie de Paris, David Belliard, sur X.

"Privatisation programmée, Prix du ticket de métro doublé, Quand les logiques libérales commandent, les franciliens trinquent ! Nous proposons un vrai service public des transports et leur gratuité. C'est bon pour le climat, c'est bon pour le pouvoir d achat", a de son côté dénoncé le secrétaire national du PCF et député du Nord, Fabien Roussel.

Pendant les #JO2024, il faudra donc débourser 70e/semaine pour prendre les transports en commun ! Les tickets seront à 4euros pour tout le monde ! C'est donc cela les jeux 100% accessibles en transports en commun ? Des métros et des bus réservés aux plus riches ?... pic.twitter.com/GXVEm4Oy2H — David Belliard (@David_Belliard), via Twitter