JO de Paris 2024 : après les bouquinistes, les commerçants du Champ-de-Mars devront partir

(Boursier.com) — La guinguette, le manège, le petit karting... Alors que la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, qui aura lieu sur la Seine le 26 juillet prochain, obligera les bouquinistes à libérer les quais de Seine, les "commerçants" installés sur le Champ-de-Mars vont également devoir quitter leur emplacement, comme le rapporte 'Le Parisien'.

Plus précisément, il s'agit de la guinguette "La Bonbonnière de Marie", le manège, le théâtre de Guignol, ainsi que le petit karting, qui sont contraints de plier bagage à la demande de la Mairie de Paris, en prévision de l'évènement sportif, qui se tiendra du 26 juillet au 11 août 2024.

Pendant toute la durée de la compétition, le Champ-de-Mars sera fermé au public, obligeant les commerçants présents à démonter et à quitter les lieux. dans un projet global visant à rénover le Champ-de-Mars et le Trocadéro avant les JO, en vue de leur transformation ultérieure. L'ordre de départ a déjà été donné à certains, tandis que d'autres ont obtenu un répit de quelques semaines.

Une pétition pour les soutenir

Selon le quotidien, le karting et le théâtre de Guignol ont jusqu'au 31 mars pour quitter les lieux, correspondant à la fin de leur convention d'occupation. Quant à La Bonbonnière de Marie, présente depuis 38 ans, elle doit libérer les lieux avant ce lundi 15 janvier. Une pétition a été initiée en guise de soutien à ces commerces.

En ce qui concerne le Trocadéro, les vendeurs de souvenirs et les marchands de crêpes ne seront pas épargnés, car la mairie de Paris est tenue de libérer le site pour le Comité International Olympique (CIO). Ce dernier prévoit d'y installer ses propres kiosques de produits dérivés pendant la durée des Jeux olympiques.

Cérémonie d'ouverture sur la Seine

En octobre dernier, la préfecture de police de Paris a déjà demandé aux bouquinistes parisiens, présents sur les bords de la Seine, de quitter les quais en prévision des Jeux pour des raisons d'organisation et de sécurité.

Pour rappel, la cérémonie d'ouverture de Paris 2024 se tiendra hors d'un stade, mais sur la Seine le 26 juillet 2024. Une première dans l'histoire des Jeux olympiques. Des milliers d'athlètes défileront à bord de bateaux, sous les yeux de centaines de milliers de spectateurs. S'étendant sur une distance de six kilomètres, la traversée partira du pont d'Austerlitz et s'achèvera devant le Trocadéro, où le final des spectacles et des cérémonies protocolaires prendra place.