JO de Paris 2024 : "100 euros et deux places" aux étudiants dont le logement est réquisitionné

"L'idée est de reloger ces étudiants pendant les deux mois d'été, juillet et août, sans aucun surcoût", a expliqué la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau.

(Boursier.com) — Ce geste sera-t-il suffisant pour calmer la polémique ? Alors qu'étudiants et syndicats étudiants s'étaient indignés après l'annonce d'une réquisition de logements du Crous pour les volontaires et partenaires des Jeux olympiques de Paris 2024, la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, a annoncé jeudi une compensation : ils recevront un versement de 100 euros et se verront attribuer deux billets pour des épreuves olympiques.

"L'idée est de reloger ces étudiants pendant les deux mois d'été, juillet et août, sans aucun surcoût. Ce déménagement se fera, s'ils le désirent, au plus près de leur lieu d'études. Un accompagnement financier forfaitaire de 100 euros sera proposé à ceux qui devront déménager et deux places pour des épreuves olympiques leur seront offertes", a-t-elle expliqué dans un entretien accordé au 'Parisien'.

Pour rappel, pendant les Jeux olympiques de Paris 2024, l'Etat va réquisitionner les logements Crous de milliers d'étudiants afin d'accueillir les pompiers, les soignants, les forces de l'ordre et la sécurité civile.

3.200 logements réquisitionnés

"Tous les ans, en Île-de-France, 30 % des logements Crous, soit 6.000 appartements, se retrouvent inoccupés durant l'été car les étudiants arrêtent leur bail. Or l'été prochain, nous allons vivre le plus grand événement jamais organisé en France. C'était donc du bon sens que les logements vides participent à répondre aux besoins rencontrés par les agents publics pendant les JO et paralympiques", a estimé Sylvie Retailleau.

Parmi les 6.000 logements étudiants inoccupés, l'objectif est d'en réserver 3.200 pour les volontaires et partenaires de l'évènement sportif qui aura lieu du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris, a détaillé la ministre, ajoutant qu'environ 2.200 étudiants devront être relogés. "Quand ces derniers ont fait leur demande au printemps, les 12 résidences concernées les ont prévenus. Evidemment, aucun ne se retrouvera sans logement", a-t-elle assuré.

Une compensation qui passe mal

Néanmoins, cette proposition de dédommagement ne satisfait pas les principaux intéressés. "Le fait que la ministre ne revienne pas sur sa décision et explique qu'on va avoir 100 euros, c'est une miette", a dénoncé au micro de 'RMC', Adrien Liénard, trésorier de l'Union nationale des étudiants de France (Unef), l'un des principaux syndicats étudiants. "En tant qu'étudiant, on préférerait une réforme des bourses à la hauteur pour lutter contre l'inflation plutôt que d'avoir des places pour les Jeux olympiques. Si le gouvernement veut des chambres de Crous, qu'il réquisitionne celles qui sont inoccupées", a-t-il suggéré.

L'annonce de cette compensation aux étudiants contraints de libérer leur logement Crous a également été mal accueillie sur les réseaux sociaux, où les premières réactions ne se sont pas fait attendre. "Le mépris de classe. Autant leur donner une tente Decathlon qu'il se démerde", s'insurge un internaute sur X (ex-Twitter), tandis qu'un autre s'interroge : "T'es censé faire quoi avec 100 euros au juste ? Ça paye pas l'hôtel ça paye rien en fait"...

T'es censé faire quoi avec 100 euros au juste ? Ça paye pas l'hôtel ça paye rien en fait https://t.co/E4pCNucbnp — Raccoonizuka (Luc Noel fan account) (@PoopyMacPoop), via Twitter

La mépris de classe. Autant leur donner une tente decathlon qu'il se démerdehttps://t.co/ce9EdbgRam — Philippe Montaigne (@PhilippeMontaig), via Twitter