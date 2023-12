JO 2024 : Paris s'oppose aux tarifs des transports annoncés par Valérie Pécresse

Dans un courrier à la présidente d'IDFM, le premier adjoint à la Maire de Paris Emmanuel Grégoire et l'adjoint en charge des sports et des Jeux olympiques et paralympiques Pierre Rabadan demandent d'annuler la hausse des tarifs durant l'évènement.

(Boursier.com) — Alors que la présidente d'Île-de-France Mobilités (IDFM) Valérie Pécresse a récemment annoncé une augmentation significative des tarifs des transports en commun franciliens pendant les Jeux olympiques et paralympiques, les réactions n'ont pas tardé à se manifester. L'annonce de la nouvelle tarification des transports, prévue pour être en vigueur du 20 juillet au 8 septembre 2024, a provoqué un tollé, notamment parmi de nombreux élus préoccupés par les répercussions sur les usagers.

Certains d'entre eux affirment ne pas avoir été préalablement consultés. Ce mercredi, le premier adjoint à la maire de Paris Emmanuel Grégoire et l'adjoint en charge des sports et des Jeux olympiques et paralympiques Pierre Rabadan, ont indiqué avoir écrit une lettre adressée à Valérie Pécresse, dans laquelle ils expriment leur désaccord face à cette décision.

"Nous condamnons la décision unilatérale de Valérie Pécresse d'augmenter les prix dans les transports pendant les JO", a affirmé Emmanuel Grégoire à 'BFM Paris Île-de-France'. Cette hausse des tarifs est "censée 'surfacturer' les touristes qui viendront à l'occasion des JO, et en réalité il y a plein d'effets de bord qui n'ont pas été prévus : pour les saisonniers qui vont venir travailler, pour les volontaires de Paris 2024", a-t-il pointé.

Appel à accorder "la gratuité des transports" pour les volontaires

Dans le courrier envoyé à la présidente d'IDFM, "nous avons demandé de renoncer à cette hausse, de se réunir rapidement pour discuter collectivement, et pas tous seuls dans les bureaux, de ces sujets tarifaires et d'accorder la gratuité des transports pour le programme des volontaires de Paris 2024", a précisé Emmanuel Grégoire.

Pour rappel, Valérie Pécresse a annoncé la semaine dernière la mise en place du 20 juillet au 8 septembre en Île-de-France d'un pass Paris 2024 durant les Jeux Olympiques et Paralympiques (du 26 juillet au 8 septembre 2024) à 16 euros par jour et 70 euros par semaine pour les visiteurs et sera utilisable sur l'ensemble du réseau. Le ticket de métro coûtera 4 euros durant la période olympique (contre 2,10 euros actuellement). La présidente d'IDFM a assuré que les détenteurs d'un abonnement de transport ne seront pas concernés par cette hausse.

"Il n'est pas question que les Franciliennes et les Franciliens paient ce coût", a-t-elle promis, ajoutant que "les abonnés qui ont un Navigo mensuel ou annuel et un pass imagine'R ou un pass senior ne seront pas concernés par ces augmentations". Par ailleurs, Île-de-France Mobilités (IDFM) a annoncé l'augmentation du pass Navigo à 86,40 euros en 2024, soit une augmentation de 2,30 euros. La décision doit encore être soumise au vote des élus d'IDFM, le jeudi 7 décembre.

La crise Covid "n'a pas été correctement et intelligemment traitée"

Cette hausse des tarifs a pour objectif de couvrir les coûts liés à l'amélioration de la fréquence des bus, métros et RER pendant les JO. Pendant les deux mois de compétition, avec près de 15 millions de spectateurs attendus pour les Jeux Olympiques et paralympiques à Paris, l'offre de transport sera 15% supérieure à la normale, entraînant un surcoût de 200 millions d'euros.

Pour Emmanuel Grégoire, il existe bien "un trou dans la caisse", mais "il existait déjà : ce sont les suites de la crise Covid, qui n'a pas été correctement et intelligemment traitée, ce qui contribue beaucoup aux difficultés que nous connaissons aujourd'hui". "C'est plus qu'ultra marginal à l'échelle du budget annuel d'IDFM, qui est autour de 10 milliards d'euros", a-t-il poursuivi. "Par ailleurs, la surfréquentation qu'il y aura pendant les Jeux n'est pas si importante que ça par rapport à un réseau habituel", a-t-il souligné, estimant que les "premiers pénalisés" seront "les Franciliens qui ne sont pas abonnés et qui doivent de temps en temps acheter un billet, un pass à la semaine, etc.".