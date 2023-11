JO 2024 : les Franciliens entre craintes et interrogations

Selon un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et 'RTL', les habitants d'Île-de-France sont préoccupés par les transports (81%), la sécurité (73%) et la capacité des organisateurs à achever les travaux dans les délais prévus (71%).

(Boursier.com) — Le soutien des Français à l'organisation des Jeux olympiques 2024 s'érode... A quelques mois de l'événement sportif, qui se tiendra du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris, les enquêtes d'opinion montrent une tendance constante : si la majorité des Français soutiennent l'organisation des Jeux, leur adhésion diminue progressivement et de manière significative au fil du temps... Selon le dernier sondage d'Odoxa* réalisé pour Winamax et 'RTL' et publié dimanche, 65% des Français estiment que leur accueil est une bonne chose, soit une baisse de 11 points en deux ans.

Et seulement 56% des habitants d'Île-de-France considèrent les prochains Jeux olympiques comme une bonne chose, ce qui représente un repli de 9 points par rapport à l'opinion des Français en général et de 21 points par rapport à il y a deux ans.

A l'inverse, près de la moitié des Franciliens (44%) estiment désormais que l'organisation des Jeux à Paris est une mauvaise chose, alors qu'ils n'étaient que 22% à penser ainsi en septembre 2021.

"Parmi les Français, les Franciliens sont naturellement les plus concernés par les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques et les plus susceptibles de voir leur quotidien bouleversé, autant par des travaux en cours que par le déploiement à venir de nombreux visiteurs (selon les estimations hautes, l'Office du tourisme de Paris anticipe 15,9 millions de visiteurs cumulés pendant les JO 2024)", note Erwan Lestrohan, directeur Conseil à Odoxa.

Inquiétude sur les transports

"Les Français et plus fortement les Franciliens ont donc besoin d'être rassurés sur la pertinence des choix effectués et la confiance qu'ils peuvent accorder à l'organisation des prochains JO. Il faut également préciser que nous sommes face à une opinion 'classiquement' inquiète à l'approche d'un grand événement", a-t-il estimé, rappelant qu'à un mois des JO de Londres 2012, 45% des Britanniques pensaient que leur pays n'était pas prêt pour l'événement...

Si le public ne semble pas préoccupé par l'aspect sportif de l'organisation des Jeux olympiques, avec 71% des Français et 64% des Franciliens sondés qui se disent confiants dans le succès de la cérémonie d'ouverture, des préoccupations subsistent dans d'autres domaines... Les Franciliens, dont l'inquiétude est plus vive, sont "très inquiets" concernant les transports (81%), la sécurité (73%) et la capacité des organisateurs à terminer les travaux dans les délais prévus (71%).

La crainte concernant les transports est partagée par deux tiers des Français (66%), "la thématique des déplacements apparaissant ainsi comme celle où les enjeux de conviction de l'opinion sont aujourd'hui les plus importants", souligne Erwan Lestrohan.

Un "effet d'aubaine immobilier massif"

Alors que les Jeux olympiques de Paris 2024 aiguisent les appétits de certains propriétaires, qui ont d'ores et déjà augmenté le prix des nuitées sur Airbnb, l'enquête révèle, par ailleurs, que 15% des Franciliens (18% des Parisiens et 25% des habitants de Seine-Saint-Denis) envisagent de louer leur logement pendant les Jeux, et 5% ont même déjà publié leur annonce...

"L'effet d'aubaine immobilier est massif : 65% des Franciliens qui veulent louer leur bien seront des 'primo-loueurs' et ils loueront en moyenne leur logement trois fois le prix habituel", précise l'institut de sondage, ajoutant que "les 'primo-locations' représenteront certainement la majorité des offres sur le marché de la location saisonnière entre particuliers".

A noter que le gouvernement a annoncé, début août, la signature d'une charte avec les plateformes de locations touristiques, les obligeant à alerter sur les annonces dont le prix excède le marché. Afin de prévenir toute surprise désagréable et d'inciter le client à évaluer l'offre en tenant compte du contexte tarifaire, les plateformes devront ainsi afficher un message d'alerte lorsque le prix d'une offre dépasse la fourchette moyenne des tarifs du secteur...

[*Enquête réalisée par internet les 11 et 12 octobre 2023 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, et d'un échantillon de 1.207 habitants de la région Ile-de-France, représentatif de la population francilienne âgée de 18 ans et plus.]