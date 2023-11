JO 2024 : les aéroports parisiens seront fermés pendant la cérémonie d'ouverture

Les aéroports de Roissy, Orly, du Bourget et de Beauvais sont concernés...

(Boursier.com) — Aucun vol, qu'il s'agisse de décollage, d'atterrissage ou de survol, ne sera autorisé... Afin d'assurer la sécurité de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, qui se déroulera le long de la Seine et ses abords, les aéroports d'Orly et Roissy seront fermés le 26 juillet 2024, comme l'ont rapporté 'Le Parisien" et 'Le Figaro'. Le Bourget, Beauvais ou tout autre aérodrome francilien sont également concernés.

La zone d'interdiction temporaire stricte, de 150 km de diamètre, sera mise en place de 19 heures à minuit, avec un trafic régulé dès 17 heures. "Les usagers habituels, compagnies aériennes, professionnels et particuliers, seront invités à reporter leur activité ou à contourner cette zone pendant la période considérée", a expliqué le ministère des Transports au 'Figaro'.

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a également informé que, durant les Jeux olympiques qui se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris, des mesures supplémentaires pourraient être mises en place afin de garantir la protection des sites liés à l'événement sportif.

Les passagers indemnisés ?

La DGAC n'écarte pas la possibilité d'établir des zones de restrictions et d'interdiction de survol pendant d'autres périodes des Jeux pour "protéger certains sites olympiques". Les détails concernant ces mesures et procédures spécifiques seront communiqués au printemps 2024. Parallèlement, la Seine sera aussi soumise à une régulation du trafic maritime.

Pour les voyageurs ayant déjà acheté des billets pour les vols impactés le 26 juillet prochain, le gouvernement garantit qu'ils seront informés et indemnisés par les compagnies aériennes, assurant également que les services de l'Etat collaborent activement avec les compagnies et les intervenants aéroportuaires pour atténuer "au maximum" l'impact de ces restrictions sur le trafic aérien.

C'est une première dans l'histoire des Jeux olympiques... La cérémonie d'ouverture de Paris 2024 se tiendra hors d'un stade, mais sur la Seine Le 26 juillet 2024, des milliers d'athlètes défileront à bord de bateaux, offrant un spectacle inédit à des centaines de milliers de spectateurs. S'étendant sur une distance de six kilomètres, la traversée partira du pont d'Austerlitz et s'achèvera devant le Trocadéro, où le final des spectacles et des cérémonies protocolaires prendra place.