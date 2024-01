JO 2024 : jusqu'à 1.900 euros de prime pour les policiers mobilisés

"Une prime spécifique sera versée aux agents de tout le ministère investis dans la préparation ou le déroulement des Jeux", a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

(Boursier.com) — A six mois des Jeux olympiques, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce mardi le montant des primes accordées aux forces de l'ordre pour leur engagement lors de cet événement sportif, prévu du 26 juillet au 11 août. Initialement échelonnée de 500 à 1.500 euros en décembre sous l'administration d'Elisabeth Borne lorsqu'elle était à Matignon, cette prime a été réajustée à la hausse.

"Une prime spécifique sera versée aux agents de tout le ministère investis dans la préparation ou le déroulement des Jeux", a écrit le ministre dans une lettre adressée aux personnels de la police nationale que 'franceinfo' a pu consulter, évoquant "plusieurs niveaux selon la situation de chacun".

Trois tranches de primes seront mises en place : une prime de 1.000 euros sera accordée aux personnels ayant restreint leurs congés durant les Jeux, une prime de 1.600 euros sera octroyée aux agents affectés dans des départements accueillant une épreuve olympique, tandis qu'une prime plus élevée, de 1.900 euros, sera réservée aux agents travaillant dans les services de police territoriaux en Île-de-France et à la préfecture de police.

Les chèques emploi service destinés à la garde d'enfants doublés

Cette prime maximale de 1.900 euros sera versée aussi aux agents de la police aux frontières mobilisés dans "les aéroports parisiens et les transports internationaux". En outre, Gérald Darmanin a annoncé "le doublement du chèque emploi service universel CESU garde d'enfants", accessible sans plafond de ressources "pour les parents des enfants de moins de 12 ans dans la limite de 200 euros par enfant".

Le ministre a, par ailleurs, confirmé qu'en dehors de la période allant du 24 juillet au 11 août, une organisation sera mise en place pour permettre à chaque agent de bénéficier d'au moins deux semaines de congés, soit dix jours ouvrés, entre le 15 juin et le 15 septembre.

Manifestation début janvier

"J'appellerai les chefs de service à porter une attention particulière aux contraintes personnelles, notamment pour ceux qui connaissent, au sein de leurs familles, des accidents de la vie", a-t-il ajouté.

Ces annonces interviennent alors que des fonctionnaires de police, déjà éprouvés par des mois d'alerte "urgence attentat" et d'autres tensions liées notamment à la guerre à Gaza, avaient manifesté début janvier à Paris, à l'initiative d'un regroupement de syndicats mené par Alliance et Unsa-Police. Ils exigeaient des assurances concernant leurs conditions de travail pendant les JO, ainsi qu'une compensation financière plus substantielle.