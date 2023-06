JO 2024 : 7.200 places au profit des enfants protégés !

La distribution de ces billets s'inscrit dans le programme "Tous aux Jeux", par lequel l'Etat contribue à l'engouement populaire autour de Paris 2024

(Boursier.com) — Dans le cadre du programme "Tous aux Jeux" de billetterie populaire de l'Etat pour les Jeux olympiques et paralympiques, qui se dérouleront du 26 juillet au 8 septembre 2024, Charlotte Caubel, Secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'Enfance annonce la réservation de 7.200 places au profit des enfants bénéficiant d'une mesure de protection de l'enfance.

Elle a décidé de confier la gestion de ces places à la CNAPE, première fédération de protection de l'enfance, qui devient partenaire de la billetterie populaire des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

De la cérémonie d'ouverture jusqu'aux phases finales des épreuves

La CNAPE, forte de son réseau associatif maillant tout le territoire national, distribuera ainsi 7.200 billets pour les compétitions des Jeux, de la cérémonie d'ouverture jusqu'aux phases finales des épreuves. La CNAPE mobilisera très prochainement l'ensemble de ses adhérents, en métropole et en Outre-mer, pour garantir qu'un maximum d'enfants puissent devenir spectateurs des Jeux et témoins des plus grands exploits...

L'ambition du secrétariat d'État est que tous les enfants, même les plus vulnérables, aient la chance d'avoir accès à cet événement exceptionnel. Ces moments participeront de la construction de nouvelles aspirations et de nouveaux rêves, qui nourriront l'avenir de ces futurs adultes.

"Tous aux Jeux" !

La distribution de ces billets s'inscrit dans le programme "Tous aux Jeux", par lequel l'Etat contribue à l'engouement populaire autour de Paris 2024, en achetant plus de 400.000 billets permettant d'associer à l'événement la jeunesse, les bénévoles du mouvement sportif, les personnes en situation de handicap et leurs aidants ainsi que les agents publics particulièrement impliqués pour faire rayonner le sport français et assurer la réussite des JO...

Charlotte Caubel, Secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'Enfance, a commenté : Dès ma nomination, j'ai souhaité que les enfants protégés puissent avoir une place privilégiée aux Jeux Olympiques et paralympiques. Il est essentiel que tous les enfants puissent profiter de la grande fête nationale que sera les jeux. Je remercie sincèrement la CNAPE pour son engagement.