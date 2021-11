Jeux vidéo : les Français jouent toujours plus depuis la crise

La pratique n'a pas ralenti après les confinements, observe le syndicat professionnel du secteur. Plus de sept Français sur dix déclarent jouer occasionnellement.

(Boursier.com) — Jamais la France n'a compté autant d'adeptes des jeux vidéos : 73% des Français jouent au moins occasionnellement, soit une hausse de 2 points sur un an, ce qui représente plus de 38 millions de personnes. La pratique s'intensifie et le pays compte désormais 58% de joueuses et de joueurs réguliers (au moins une fois par semaine), contre 52% en 2020, selon le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (Sell), qui publie son bilan mardi.

"La pratique du jeu vidéo n'a jamais été aussi populaire et la progression de l'engagement des joueuses et des joueurs observée en 2020 à l'issue d'un contexte inédit se confirme", peut-on lire dans un communiqué. La crise sanitaire est évidemment passée par là, les confinements et autres couvre-feux ayant modifié les habitudes de loisirs. Mais les Français ne se sont pas détournés de leurs consoles et de leur PC avec la fin des restrictions, se félicite le Sell.

Caractère social

"Mis en lumière par le contexte sanitaire de 2020, le caractère social du jeu vidéo s'est confirmé en 2021 : 61% des joueuses et joueurs (+ 9 points) considèrent que Ie jeu vidéo permet de créer du lien social", expliquent les auteurs de l'étude. La pratique en multijoueurs continue de se démocratiser avec 43% des sondés qui jouent en ligne avec des amis (+6 pts) et 37% qui jouent accompagnés (+10 pts).

Autre bonne nouvelle pour le secteur : 33% des joueuses et joueurs déclarent que le jeu vidéo les a aidés à se faire des amis et un tiers ont également le sentiment d'appartenir à une communauté. L'activité en famille se développe aussi puisque 77% des parents jouent avec leurs enfants, contre 66% en 2020.

Profil type

Les joueurs réguliers sont à 53% des hommes, à 47% des femmes et leur âge moyen est de 38 ans. Ils utilisent en moyenne 2,2 plateformes de jeu : le smartphone reste le support le plus utilisé, avec 51% des joueurs qui déclarent y jouer, juste devant la console de salon qui observe une forte progression de +4 points avec 49%. Comme l'an dernier, les jeux vidéo grand public sont plébiscités : les jeux "casual", de plateforme et les jeux d'aventure constituent le top 3 des genres préférés des Français.

