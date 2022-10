Jets privés : "Soyons le premier pays à leur imposer de voler au biocarburant", propose Gabriel Attal

Cela "coûte très cher", mais "je préfère que les riches paient plus cher leur billet parce qu'ils volent au biocarburant", a affirmé le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gabriel Attal.

(Boursier.com) — Alors que la question des vols en jet privé s'était invitée cet été dans les débats sur la sobriété énergétique, les députés Renaissance ont déposé en fin de semaine dernière un amendement pour que la taxation du kérosène s'aligne sur la taxation du carburant du quotidien. Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gabriel Attal, a réagi à la proposition de la majorité, affirmant vouloir être "plus ambitieux que ça".

"Plutôt que d'être le premier pays à interdire ou à surtaxer les jets, soyons le premier pays à leur imposer de voler au biocarburant", a-t-il suggéré sur 'France Inter' ce lundi, tout en rappelant que cela est "possible" puisque "Airbus a fait voler un A380 au biocarburant".

Le ministre a toutefois admis que cela "coûte très cher". "Mais je préfère que les riches paient plus cher leur billet parce qu'ils volent au biocarburant, et donc ils ne polluent pas, plutôt qu'ils paient une taxe, que de toute façon ils peuvent se payer, pour continuer à polluer", a-t-il ajouté.

La taxe portée à 76,82 euros ?

Vendredi dernier, le président de la commission du développement durable, Jean-Marc Zulesi, accompagné par une bonne partie de la majorité présidentielle, a déposé un amendement pour doubler la taxation kérosène pour les jets, avec pour objectif d'"aligner la taxation" du kérosène utilisé pour faire voler l'aviation privé sur celle "de l'essence utilisée dans les voitures".

"Aujourd'hui, la taxe sur ces avions d'affaires non commerciaux est de 42,13 euros, il s'agit de la porter à 76,82 euros", a précisé à 'franceinfo' le député des Bouches-du-Rhône, estimant que cette mesure permettrait à chacun de "participer à l'effort".

"Ce n'est pas du symbole, c'est une mesure structurelle qui permet de responsabiliser chacun. On n'est pas dans l'interdiction, ce sont des mesures applicables sur le terrain. On n'est pas dans l'écologie de façade, on est véritablement dans une écologie pragmatique, de terrain, qui apporte des solutions", a défendu Jean-Marc Zulesi.