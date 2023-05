Jets privés : record de vols dans le monde en 2022, Elon Musk pointé du doigt

Et les ventes d'appareils devraient atteindre un sommet cette année, selon un think tank américain.

(Boursier.com) — Les ventes de jets privés devraient atteindre un record cette année, selon un rapport de l'Institute for Policy Studies, repris par le journal 'The Guardian'. La flotte mondiale a déjà plus que doublé au cours des 20 dernières années, détaille ce "think tank" américain, qui rappelle que la facture est lourde pour la planète.

Les émissions de gaz à effet de serre de l'aviation privée ont augmenté de près d'un quart depuis la pandémie de coronavirus, période pendant laquelle la plupart des appareils de la planète étaient restés cloués au sol. Au total, 5,3 millions de vols privés ont été comptabilisés dans le monde en 2022, selon l'étude co-réalisée avec le groupe américain Patriotic Millionaires, composé de personnes fortunées qui veulent être taxées davantage.

Des ventes record cette année

Les ventes de jets privés d'occasion et neufs devraient atteindre 34,6 milliards de dollars (31,5 milliards d'euros) cette année, contre 34,1 milliards de dollars l'an dernier. Bien que les voyages en jet privé ne représentent que 4% du marché mondial de l'aviation, ils produisent environ 10 fois plus de gaz à effet de serre par passager...

Elon Musk, propriétaire de Twitter et fondateur de Tesla est épinglé dans le rapport comme "le voltigeur le plus actif aux États-Unis". Il a effectué environ 171 vols en 2022, dont un qui n'a duré que... 6 minutes, et a contribué à la consommation de plus de 800.000 litres de carburant. Le patron de Tesla et Twitter a déjà été ciblé à ce sujet et n'avait pas du tout apprécié en début d'année de voir le détail des déplacements de son Jet Gulfstream G650ER mis en avant sur le compte d'un utilisateur de Twitter...

Stephen Prince, vice-président des Patriotic Millionaires et fondateur de Card Marketing Services, a déclaré qu'il allait abandonner son avion. "Voler en jet privé est incroyable, c'est la meilleure expérience de voyage de tous les temps", a-t-il admis, cité par 'The Guardian'. "Mais après avoir lu ce rapport, j'ai décidé de vendre mon jet... Il est pratiquement impossible de concilier la moindre préoccupation pour l'environnement et l'humanité avec l'égoïsme suprême de se déplacer sur un gros jet tout seul. Ce n'est tout simplement pas juste".

Une taxe sur les achats de jets privés ?

Le groupe Patriotic Millionaires est favorable à la mise en place d'une taxe de 10% sur tous les achats de jets privés d'occasion, et d'une taxe de 5% pour les avions neufs. Cela aurait permis de lever 2,6 milliards de dollars (2,86 milliards d'euros) d'impôts l'année dernière, selon le rapport. Ses membres souhaitent également au moins un doublement des taxes sur le carburant pour les voyages en jet privé, par rapport à l'aviation commerciale.