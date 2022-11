Jeff Bezos reversera la majeure partie de sa fortune à des oeuvres caritatives

Sa fortune est estimée à 124 milliards de dollars...

(Boursier.com) — Jeff Bezos rejoint le club privé des milliardaires philanthropes... Critiqué pour ne pas avoir signé le "Giving Pledge", le fondateur d'Amazon a annoncé, lors d'une interview accordée à 'CNN' lundi, qu'il donnera de son vivant la majorité de sa fortune, estimée à 124 milliards de dollars (soit environ 120,26 milliards d'euros).

La quatrième personne la plus riche de la planète actuellement a indiqué que lui et sa partenaire, la journaliste Lauren Sánchez, devenue philanthrope, étaient "en train de se donner les moyens de faire don de cet argent", sans donner plus de détails.

Le milliardaire s'est déjà engagé à verser 10 milliards de dollars sur 10 ans pour lutter contre le changement climatique et protéger la nature par l'intermédiaire du Bezos Earth Fund, dont il est le président exécutif. Bezos Earth Fund n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de l'agence 'Reuters'.

100 millions de dollars dans le cadre du "Bezos Courage & Civility Award"

Par ailleurs, la star de la musique country et philanthrope Dolly Parton avait expliqué samedi sur Twitter avoir reçu 100 millions de dollars dans le cadre du "Bezos Courage & Civility Award", une distinction récompensant les leaders qui "poursuivent des solutions avec courage et civilité".

Jeff Bezos, qui a quitté son poste de directeur général d'Amazon en 2021, possède environ 10% du géant du commerce électronique, ainsi que le groupe de presse Washington Post et la société de tourisme spatial Blue Origin.

L'ex-femme de Jeff Bezos parmi les signataires du "Giving Pledge"

Ces dernières années, il avait été critiqué pour ne pas avoir signé le "Giving Pledge", une charte lancée par Warren Buffet et Bill Gates, et signée par de nombreuses personnalités et familles parmi les plus riches du monde, promettant de léguer la majorité de leur fortune à des causes caritatives. Parmi les signataires, on retrouve notamment Mark Zuckerberg, Michael Bloomberg, Reed Hastings ou encore MacKenzie Scott, l'ex-femme de Jeff Bezos.

Quelques mois après l'annonce de leur divorce, l'ancienne compagne du milliardaire américain avait en effet annoncé, en mai 2019, vouloir donner une grande partie de sa fortune, soit 18 milliards de dollars minimum, à des oeuvres caritatives.