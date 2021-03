Jean-Michel Blanquer répète qu'il ne veut pas fermer les écoles

Jean-Michel Blanquer répète qu'il ne veut pas fermer les écoles









Alors que les rumeurs d'un nouveau tour de vis sanitaire se font de plus en plus pressantes, notamment en Île-de-France.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Une fermeture des écoles en Ile-de-France en raison de l'épidémie due au coronavirus "n'est pas du tout le scénario privilégié" et serait "la dernière chose à faire", a déclaré mardi Jean-Michel Blanquer.

Interrogé sur le sujet sur BFM TV, alors que la situation sanitaire dans Paris et sa région suscite des inquiétudes croissantes, le ministre de l'Education nationale a répondu: "Ce n'est pas du tout le scénario privilégié."

"Les enfants sont prioritaires"

"L'école est prioritaire, les enfants sont prioritaires (...) on sait très bien que la fermeture des écoles, des collèges et des lycées peut être très nuisible, y compris pour la santé physique et psychique des enfants et puis tout simplement pour leur apprentissage", a-t-il ajouté.

"C'est la dernière chose à fermer. C'est d'autres éventualités qui sont regardées avant celle-là. Ce serait la dernière chose à faire, le cas échéant, mais on n'en est pas là."

Macron donne le ton

Le gouvernement français devra "sans doute" prendre dans les prochains jours de nouvelles mesures pour endiguer l'épidémie de coronavirus, a prévenu lundi Emmanuel Macron, alors que les cas d'hospitalisations sont en hausse, de même que le nombre de malades dans les services de réanimation.

"Nous aurons à prendre dans les jours qui viennent, sans doute, de nouvelles décisions", a dit le chef de l'Etat, en réponse à une question sur la possibilité d'un nouveau confinement pendant une conférence de presse.

"J'ai demandé au gouvernement de travailler pour que dans les prochains jours nous puissions redonner de la visibilité à nos concitoyens", a ajouté Emmanuel Macron en plaidant pour des décisions "adaptées et proportionnées".