Jean Castex planche sur un projet de loi pour prolonger le pass sanitaire

Le texte pourrait être présenté le 13 octobre.

(Boursier.com) — Programmé pour s'appliquer jusqu'au 15 novembre en France, le pass sanitaire pourrait bien faire des heures supplémentaires. "Un projet de loi en ce sens sera présenté le 13 octobre en Conseil des ministres et débattu au Parlement dans les semaines qui suivent", selon les informations de franceinfo.

Le Premier ministre enchaînerait les discussions actuellement, pour trouver un consensus politique lui permettant de prolonger cette mesure. Il "s'est déjà entretenu sur le sujet avec la présidente de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et il reçoit lundi 20 septembre le président du Sénat".

Dossier délicat

Le dossier est délicat, et a fait l'objet de plusieurs annonces ces derniers jours, du côté de l'exécutif. Emmanuel Macron n'a pas exclu jeudi dernier la levée prochaine de l'obligation du pass dans certains territoires français où le nouveau coronavirus ne circule quasiment plus... "On va le conserver (..) mais dès que les conditions sanitaires le permettront - et à mon avis quand je vois les chiffres, ça ne va pas venir si tard -, permettre sur les territoires où le virus circule moins vite de lever certaines contraintes et de revivre normalement (...), donc de lever le pass", a déclaré le chef de l'Etat.

Sur RTL jeudi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a estimé que la situation épidémique s'était "considérablement améliorée" et qu'un certain nombre de contraintes pourrait être levées "lorsque nous serons hors d'atteinte".

Le gouvernement a déjà assoupli les règles concernant cette mesure pour accéder à certains grands centres commerciaux, avec une levée de cette contrainte dans les départements où la situation sanitaire s'améliore.