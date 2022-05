Jean-Baptiste Djebbari pas du tout 'mal à l'aise' de partir dans le privé

Sa nomination en tant qu'administrateur de la start-up Hopium a été annoncée lundi avant même la démission de l'exécutif

(Boursier.com) — Jean -Baptiste Djebbari a tenté de faire taire les critiques mardi matin sur ses nouvelles fonctions. Chargé des Transports dans le gouvernement sortant et dont la nomination en tant qu'administrateur de la start-up Hopium a été annoncée lundi avant même la démission de l'exécutif. "Ça ne me met pas du tout mal à l'aise, c'est normal de retrouver une activité entre guillemets normale après la politique", a-t-il déclaré sur RMC.

"J'ai fait les choses absolument dans les règles et j'ai été totalement respectueux de mon mandat", a-t-il expliqué en soulignant avoir "été pleinement au travail" et se sentir "absolument serein sur l'activité très dense qu'(il a) menée au ministère des Transports". "Je pense que ça fait partie d'une forme aussi de revitalisation de la démocratie parce qu'on fait des passages en politique (...) et on a vocation à retrouver" la société civile, a-t-il souligné.

Administrateur chez Hopium

La start-up française Hopium, spécialisée dans les voitures propulsées à l'hydrogène, a annoncé lundi matin proposer la nomination de Jean-Baptiste Djebbari, avant même l'annonce en fin d'après-midi de la démission de Jean Castex et la nomination d'Elisabeth Borne comme Première ministre. Cette annonce - et notamment son calendrier, alors que le ministre était toujours en fonctions - a été critiquée par une partie de l'opposition ainsi que par l'ONG Transparency France, sur Twitter.

Jean-Baptiste Djebbari a évoqué un "hasard de calendrier", lié au fait que l'entreprise Hopium, cotée, est légalement tenue de diffuser la convocation à son assemblée générale, prévue le 20 juin, 35 jours avant la réunion.

Coïncidence

"Il s'est trouvé que ces 35 jours ont coïncidé avec la date du remaniement (...) qui a pris quelques jours de retard", a expliqué Jean-Baptiste Djebbari, qui reste comme les autres ministres du gouvernement Castex chargé de la gestion des affaires courantes dans l'attente de la nomination du prochain gouvernement.

L'ancien pilote de ligne, élu député en 2017 sous l'étiquette LaRem, a rejoint le gouvernement en octobre 2019. Il a expliqué avoir saisi la Haute autorité pour la Transparence de la vie publique (HATVP) fin janvier après avoir été sollicité par Hopium.