JCDecaux : La nouvelle Renault Twingo E-TECH 100% électrique à la conquête d'Alésia !

Crédit photo © Renault

(Boursier.com) — À l'occasion du lancement de sa toute nouvelle Twingo E-TECH 100% Electrique, le célèbre constructeur automobile français Renault, en collaboration avec les agences Publicis pour la création et OMD, Convergences et Screenbase pour l'achat d'espace media, a fait appel à JCDecaux Artvertising, acteur majeur de l'événementialisation de l'espace urbain, pour réaliser un dispositif exceptionnel particulièrement novateur et plus durable en plein coeur de Paris : une toile XXL sans matière plastique de type PVC.

Sans matière plastique

Renault ouvre ici un nouveau chapitre de son histoire avec une revisite 100% électrique de sa célèbre Twingo et une communication à la hauteur des enjeux environnementaux actuels : Il a ainsi choisi de faire confiance au savoir-faire des équipes de JCDecaux pour réaliser et déployer, pour la toute première fois en France en très grand format, une toile Pure Banner 330 DG sans matière plastique, qui possède les mêmes propriétés techniques qu'une toile Frontlit enduite PVC, tant au niveau de la résistance à la tension qu'à la déchirure.

En ligne avec la stratégie développement durable de JCDecaux, cette toile innovante permet de réaliser 50% d'économies d'eau à sa création... Plus légère de 25%, elle permet également de diminuer les émissions de CO2 lors du transport (-10% environ).

Au coeur des mobilités

Déployée le 19 février dernier sur la façade de l'église Saint-Pierre de Montrouge, cette toile durable domine le carrefour parisien emblématique d'Alésia, au croisement des avenues du Maine, du Général Leclerc et de la rue d'Alésia. Au coeur des mobilités avec plus de 8 millions de déplacements en moyenne par mois, elle est visible depuis l'avenue du Général Leclerc, 3ème artère principale irrigant la capitale.

Ce dispositif de 330 m(2) contribue au financement de la restauration de l'Eglise Saint-Pierre de Montrouge, bâtie à la fin du 19ème siècle, de style néo-roman et inscrite depuis 1982 à l'inventaire des Monuments Historiques...