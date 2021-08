Japon, Autriche, Chine... le point sur l'épidémie de coronavirus

De nombreux pays doivent resserrer la vis, face à la remontée des cas de contamination.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La pandémie de coronavirus continue de faire de gros dégâts un peu partout dans le monde. Au Japon, la propagation du virus à Tokyo atteint des niveaux catastrophiques. Le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, a exhorté les résidents à éviter de sortir et à se faire vacciner. Selon lui, le virus est "hors de contrôle". Tokyo a signalé un peu moins de 5.000 nouveaux cas jeudi, proche du record marqué la semaine dernière, et le nombre de cas nationaux a également bondi à un nouveau plus haut de près de 19.000. Les appels au confinement se multiplient, dans ce pays qui avait globalement été plutôt épargné jusqu'ici.

L'Autriche sous pression

L'Autriche aussi est sous pression : elle a signalé le plus grand nombre d'infections quotidiennes depuis mai, la pandémie s'étendant à nouveau. Le gouvernement envisage d'imposer le port du masque dans tous les espaces intérieurs, et pas seulement dans les transports en commun et les commerces.

3ème dose aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, les régulateurs ont autorisé l'administration d'une troisième dose de vaccin aux personnes dont le système immunitaire est affaibli, en particulier, les receveurs d'une greffe ou ceux diagnostiqués comme ayant un niveau équivalent d'immunodépression. L'autorisation s'applique aux vaccins Moderna et Pfizer.

L'Indonésie plaide pour la vaccination

L'Indonésie intensifie ses efforts pour augmenter la vaccination de sa population âgée "réticente". Le nombre de décès quotidiens dans le pays reste parmi les plus élevés au monde. Huit mois après le début de sa campagne de vaccination massive, la pleine couverture vaccinale chez les personnes de 60 ans et plus n'atteint que 15,8%.

La Corée du Sud appelle à ne pas voyager

Le Premier ministre sud-coréen Kim Boo-kyum a exhorté le public à s'abstenir de voyager pendant les trois jours de congés commençant ce samedi dans le pays, alors que le nombre de nouveaux cas quotidiens oscille autour de 2.000 pour le troisième jour consécutif. Il a également fortement recommandé à ceux qui sont de retour de voyage de se faire tester.

Du mieux en Chine

La situation semble en revanche se calmer un peu en Chine. Pékin a signalé vendredi, pour le troisième jour consécutif, une baisse des infections quotidiennes locales par le coronavirus, signe que la dernière vague épidémique apparue le mois dernier à l'est du pays se tempère. La Commission nationale de la santé (NHC) a fait état de 47 nouveaux cas transmis localement jeudi, soit le plus faible niveau de contaminations depuis le 30 juillet dernier.

Le dernier foyer de l'épidémie qui s'est déclaré à Nankin, entretenu par le variant Delta du coronavirus, aurait été déclenché par l'exposition d'une équipe de nettoyage à un avion de ligne en provenance de Russie, selon des responsables. Plusieurs autres villes ont ensuite été touchées par un regain de contaminations, ce qui a obligé les autorités locales à activer des protocoles sanitaires stricts, dont le dépistage massif de la population et des restrictions de déplacement. Grâce à l'instauration de ces mesures, Nankin, capitale de la province du Jiangsu, n'a reporté qu'un à deux nouvelles infections par jour la semaine dernière.

Bilan du Covid-19 le 13 août

Les cas de contaminations recensés dans le monde dépassent les 205,4 millions, avec 4,3 millions de morts. Plus de 4,6 milliards de doses de vaccin ont été administrées.